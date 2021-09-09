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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

القابضة للمياه: دورة تدريبية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

صدى البلد

شهد الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جانبا من فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تحت عنوان "إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة فى مجال الطاقة الجديدة المتجددة" بمشاركة شركات البحيرة والمنيا وكفر الشيخ ومياه الاسكندرية وسيناء وصرف الإسكندرية.

وأكد الدكتور أحمد معوض، أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة كمصادر بديلة لتوليد الطاقة لتغطية نسبة من استهلاكات الطاقة الكهربائية فى المواقع والمحطات، وذلك بالتنسيق مع شركات الكهرباء.

وأشار إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية، والتى تم تنفيذها فى بعض المواقع بشركات مياه الإسكندرية وصرف الإسكندرية والمنيا وكفر الشيخ والأقصر والمنوفية، بالإضافة إلى توليد الطاقة من الحمأة المنتجة من محطات الصرف الصحى.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الشافعى رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة، عبر تقنية الفيديو كونفراس، وبالتنسيق مع كلا من المهندس محمد أبوضيف مدير إدارة الطاقة والمهندس تامر رفقى بإدارة الطاقة بالشركة القابضة، والمهندسة نسمة محمد صبحى مدير إدارة الطاقة بشركة مياه المنيا.

وقال المهندس على البنا، بإدارة الطاقة بالشركة القابضة والمحاضر فى الدورة التدريبية، أنه تم عقد سلسلة من الدورات التدريبية التى نفذتها إدارتى الطاقة والتدريب بالشركة القابضة، لتكون تلك الدورة الثالثة المقامة فى الاسكندرية لشرح وتوضيح كيفية إعداد المواصفات الفنية وحساب الطاقة المنتجة طبقا للمساحة المتاحة، واختيار المكان المناسب لإقامة وإنشاء محطة طاقة شمسية.

وأضاف أن الهدف هو تأهيل كوادر فنية متخصصة فى مجال الطاقة والتدريب العملى من خلال تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحطات القائمة منها محطة الطاقة الشمسية ب ٩ن بشركة صرف الاسكندرية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية رفع وبناء القدرات والتدريب على المجالات التخصصية الحديثة لتلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين بالشركات التابعه وتفعيل الاستفادة القصوى ونقل الخبرات العلمية والعملية للعاملين بالشركات.

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