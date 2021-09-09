برلماني يعدد مزايا توفير علاج لـ مصابي ضمور العضلات فوق العامين

"حصر عدد الأطفال وتخفيف معاناتهم" ..

أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة المصرية في توفير العلاج ولأول مرة لمرضى ضمور العضلات ، فضلا عن توفيره بسوق الدواء المصرية، والذي جاء في ضوء تكليفات الرئيس السيسي واهتمامه بالمواطنين مصابي ضمور العضلات وتوفير العلاج اللازم لهم لـ التخفيف من معاناتهم والاستجابة السريعة لمطالبهم.

وأشار" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن برتوكول التعاون الذي وقعته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتعاون مع شركة "بيوجين" لتوفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين، يساعد الدولة في تحقيق الهدف من العلاج ، وحصر عدد الاطفال المصابين بضمور العضلات، مؤكدا أنه ولأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة الدولة تسير بخطى راسخة و واعدة فى علاج المصريين على اختلاف أنواعهم فى الداخل والخارج ، الأمر الذي يسهم فى إخراج جيل قوى وسليم ، وأطفال أسوياء فى ظل معاناة دول العالم أجمع من هذا المرض.

حيث أوضح أمين قوى عاملة البرلمان أن دواء ضمور العلاج يتسم بغلاء سعره علي المستوي العالمي ، الأمر الذي يشكل العبء الأكبر علي المرضي في الحصول عليه بشكل دوري، مشيرا إلي أنه يعد ضمن الأدوية المدرجة ضمن الخدمات الدوائية للتأمين الصحة، ويعني بذلك أنه علاج يتم علي نفقة الدولة.

وتوجه عضو مجلس النواب بأسمى معاني الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده الإنسانية و المضنية، فى سبيل تحقيق الأمن والسلامة لجموع الشعب المصري بكافة طوائفه دون تفرقة أو تمييز.

جدير بالذكر أن قال هاني الطاهر، عضو اللجنة العليا لعلاج ضمور العضلات بوزارة الصحة، إنه تم حقن 23 طفلا بـ علاج الضمور العضلي، متابعا: خلال الاسبوع القادم سيتم حقن 4 أطفال أخرين ليصل العدد بنهاية الأسبوع إلى 30 طفلا.

وأضاف “هاني الطاهر” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن مظاهر التحسن تبدأ في الظهور بعد مرور أسبوعين فقط من تلقي العلاج، متابعا: التحسن الأكبر يكون في التنفس والعضلات.

وأشار إلى أن تم توقيع بروتوكول تعاون لعلاج مضابي الضمور لمن هم فوق العامين، متابعا: تم تسجيل حالات الضمور العضلي لمن هم فوق العامين بالفعل .