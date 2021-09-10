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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول تعليق من مصر على تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتى

السفير احمد حافظ
السفير احمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية

أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، مثمناً هذه الخطوة المهمة على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود والنأي بلبنان عن كافة الصراعات الإقليمية والمصالح الضيقة والخاصة.

 

وأكد المتحدث، علي ضرورة إفساح المجال أمام الحكومة الجديدة للعمل علي تحقيق هذه الأهداف وإخراج لبنان من أزمته وفقاً لصلاحياتها الدستورية، وأن مصر ستحرص في الفترة القادمة على دعم لبنان ومساندة عمل الحكومة بهدف تحقيق مصالح الشعب اللبناني الشقيق فى بناء مستقبل أفضل، متمنياً التوفيق للحكومة الجديدة فى مهمتها.

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