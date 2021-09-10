انقطاع الكهرباء وعدم توافر السلع.. ماذا قال النجوم اللبنانيون فى أزمة بلادهم ؟

أيام صعبة مرت على دولة لبنان وشعبها المحب للحياة ، بسبب عدم تشكيل الحكومة ، قبل ان تحدث أنفراجة اليوم ويتم تشكيلها .

وفى السطور التالية نرصد أبرز تعليقات الفنانين اللبنانين خلال تلك الازمة التى ادت الى أنقطاع الكهرباء وعدم توافر السلع الأساسية ، وغير من مظاهر الحياة الصعبة .

راغب علامة :

وظهر راغب علامة، وهو يحيى إحدى حفلات الافراح فى لبنان، ويشدو أغنيته الشهيرة "قلبي عشقها" ومع انقطاع الكهرباء لم يتوقف راغب علامة عن الغناء كما شاركه حضور الحفل.

وعلق راغب علامة على الفيديو :" انقطعت كهرباء المولد لمدة دقيقة خلال أداء اغنية قلبى عشقها واستمر المدعوين بغناء الأغنية وكأن شيئا لم يكن".

وأضاف راغب علامة :" واستمر أجمل فرح حتى الصباح ، هذا هو الشعب اللبنانى الذى يحاول زعمائه كسره.. شعب لبنان المحب للحياة".

اليسا :

هاجمت الفنانة اليسا المسئولين الحكوميين في لبنان، نتيجة تصاعد الأزمات المعيشية وعدم القدرة على توفير بعض أساسيات الحياة وفي مقدمتها أزمة المحروقات، فضلا عن تزايد الانفجارات في الفترة الأخيرة.

وغردت اليسا من خلاص حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر"، قائلة: "من آخر إنجازات العهد بلبنان إنو مديرة المنشآت النفطية المحسوبة عليه، واللي انشالت بسحر ساحر من فضيحة الفيول المغشوش، بدها يانا "نتعوّد" نعيش بلا محروقات ونخفف "مشاوير". يعني انا مش مقهورة من الوضع عا قد مني مقهورة من كمية الوقاحة اللي عندكن ياها! استحوا بقا! ".

ماجدة الرومى :

هاجمت الفنانة اليسا المسئولين الحكوميين في لبنان، نتيجة تصاعد الأزمات المعيشية وعدم القدرة على توفير بعض أساسيات الحياة وفي مقدمتها أزمة المحروقات، فضلا عن تزايد الانفجارات في الفترة الأخيرة.

وغردت اليسا من خلاص حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر"، قائلة: "من آخر إنجازات العهد بلبنان إنو مديرة المنشآت النفطية المحسوبة عليه، واللي انشالت بسحر ساحر من فضيحة الفيول المغشوش، بدها يانا "نتعوّد" نعيش بلا محروقات ونخفف "مشاوير". يعني انا مش مقهورة من الوضع عا قد مني مقهورة من كمية الوقاحة اللي عندكن ياها! استحوا بقا! ".

عاصى الحلانى :

قال الفنان عاصي الحلاني إن حادث انفجار عكار، كارثة انسانية وجريمة بحق الناس الأبرياء في لبنان.



وكتب عاصي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “قلبي مع أهالي عكار.. إنفجار عكار كارثة انسانية وجريمة بحق الناس الأبرياء والسبب هو الشجع والطمع والفلتان للأسف مشاهد بتبكّي الحجر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. راجياً من الله الشفاء العاجل للجرحى والله يرحم الضحايا.. #عكار #التليل #أنقذوا_لبنان".

نانسى عجرم :

عبّرت الفنانة نانسي عجرم، عن حزنها الشديد لما تشهده بلدها لبنان من أحداث مؤسفة خلال الفترة الماضية.

كتبت نانسي، من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”: “نحن شعب كان وبعده للنبض والحياة أكبر مثل واليوم نحن ذات الشعب، صرنا نفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم وعايشين بمكان ما عاد يشبهنا #لبنان عم يتعذب صح ومنه بخير. بس كلني إيمان إنه بعد الظلمة في نور، وإلا ما ينتهي هالنفق ليرجع البلد اللي منحلم في واللي سميته حبيب العمر لآخر العمر”.

وتابعت قائلة في تغريدة أخرى: “ونعم عم قول نحنا لأنّي من هالشعب و بنت هالأرض. وجع الوطن وجعي، وخوف كل إم عن مستقبل ولادها خوفي ولكن مارح إسمح لشعلة الأمل اللي بقلبي تنطفي تحت أي ظرف ولو شو ما صار”.