انعدام الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة..الأرصاد تكشف عن طقس الأيام المقبلة

قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأسبوع الحالي يشهد تحسنا واضحا في الأحوال الجوية، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، لتسجل 32 درجة في القاهرة، ومحافظات الصعيد تتراوح ما بين 34 و39 درجة.



ولفتت “منار غانم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن هناك نشاط واضح لحركة الرياح في الليل والساعات الأولى من الصباح، مما يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة.



وأوضحت أنه من الوارد حدوث ارتفاع في درجات الحرارة خلال شهر سبتمبر، متابعة: يوم الأثنين القادم سيشهد حالة من ارتفاع درجات الحرارة.

وأكملت: فصل الصيف لم ينتهي حتى الآن ولهذا من المتوقع ارتفاع درجات الحاراة الأيام القادمة، مشيرة غلى أن المناطق الساحلية شهدت بالأمس سقوك للأمطار.



وأضافت أن فرصة تساقط الأمطار اليوم على المناطق الساحلية منعدمة، متايعة: الشبورة المائية مستمرة خلال الأيام القادمة وستبدأ في الزيادة مع قرب فصل الشتاء.



