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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يفوز على أبها 6-1 في الدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

حقق فريق اتحاد جدة انتصارًا عريضًا على أبها بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة لبطولة الدوري السعودي.

افتتح إيجور كورنادو التسجيل للاتحاد في الدقيقة 21، أعقبه رومارينيو بالهدف الثاني في الدقيقة 40.

وسجل التونسي سعد بقير هدفًا لأبها في الدقيقة 42، ليرد حمدان الشمراني بالهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 44.

وأحرز رومارينيو ثاني أهدافه والرابع للاتحاد في الدقيقة 80، أعقبه فهد المولد بالهدف الخامس في الدقيقة 89.

واختتم هارون كامارا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 91.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد  الاتحاد للنقطة التاسعة في المركز الأول، وتوقف رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

ولعب المحترف المصري أحمد حجازي في المباراة بالكامل مع اتحاد جدة.

أحمد حجازي اتحاد جدة الدوري السعودي أبها الجولة الرابعة

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