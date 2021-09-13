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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: لا مانع من وجود تعديلات تشريعية تساهم في خدمة حقوق الإنسان والفئات المحتاجة لها

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قال النائب أحمد نشأت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر أحرزت تقدم كبير في ملفات حقوق الانسان، موضحا ان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت لتعزيز الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وقال منصور في تصريحاته أن الشباب الذي الذي تم الافراج عنهم بشأن قضايا خرق التظاهر، دمجهم بالمجتمع أمر ضروري لا خلاف عنه، حيث أنه أثناء خروجهم من الحبس، تكون الضغوط عليهم كبيرة، وبالتالي العمل من قبل مؤسسات الدولة على دمجهم وتوفير جو مناسب وملائم لهم أمر في غاية الاهمية.

ونوه عضو مجلس النواب أنه لا مانع من وجود تعديلات تشريعية تساهم في خدمة حقوق الإنسان والفئات التي في حاجة لها.

هذا وقال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب يقع عليه أدورا قادمة جديدة خاصة أنه شريك أساسى فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة لدوره الرقابى فى مراقبة الحكومة فى تنفيذ هذه الاستراتيجية .

وأضاف " الخولى " ، خلال كلمته بفعاليات اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أفرج عن الشباب المحبوسين بشأن خرق التظاهر بشكل سلمى لافتا إلى أن هؤلاء الشباب بعد خروجهم فى حاجة ماسة للدمج المجتمعى والمرتبطة بالتعديلات التشريعية  .

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة حقوق الإنسان السيسي رؤية مصر 2030

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