ضبط 2.250 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إدارة تموين بلبيس شنت حملة بقيادة المهندس محمود درويش، مدير الإدارة، والمفتشين بالإدارة، للمرور على قرية حفنا ببلبيس.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم 87.5% والمخصص للمخابز البلديه لإنتاج الخبز البلدي المدعم، داخل مخزن بجوار المقابر.

وبالتفتيش تم ضبط 45 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كجم، بإجمالي كمية 2 طن و250 كيلو دقيق.

تمت مصادرة المضبوطات، وتسليمها بمستودع شركه مطاحن شرق الدلتا لحين تصرف النيابة بها.