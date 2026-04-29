قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جيش الاحتلال يستعين بأوكرانيا لمواجهة مسيرات حزب الله

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن خطر الطائرات المسيرة المتفجرة المزودة بألياف بصرية معروف منذ ظهوره في ساحة الحرب الأوكرانية.

وأشار تقرير إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم تجنيد ضابط خدم في الجيش الأوكراني لاستيعاب دروس تلك الحرب.

وقال التقرير الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي :  في مايو 2025 تم توزيع طلب عملياتي على جميع الهيئات المعنية للاستعداد لخطر الطائرات المسيرة المزودة بألياف بصرية، وقدمت الوثيقة توصيات مفصلة حول التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة هذا التهديد.

وأضاف التقرير الإسرائيلي: قبل نحو 5 أشهر حضر ممثلو الجيش جلسة استماع في الكنيست لمناقشة تهديد الطائرات المسيرة، واعترفوا بأن الطائرات المسيرة ذات الألياف البصرية تشكل نقطة ضعف عملياتية.

وختمت إذاعة الجيش الإسرائيلي تقريرها بالقول : حضر ممثلو الجيش هذا الأسبوع جلسة استماع سرية لمناقشة هذه المسألة وتوصلوا إلى ضرورة إدخال تحسينات على الأسلحة الشخصية للمقاتلين، ونشر رادارات متنوعة على نطاق واسع داخل الأراضي اللبنانية، ونشر شبكات في مواقع دائمة ومواقع دفاعية لإسقاط المسيرات، وتقليص أوقات هبوط المروحيات داخل الأراضي اللبنانية.

حزب الله جيش الاحتلال الجيش الأوكراني مسيرات حزب الله الألياف الضوئية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

داليا مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

