بتوجيهات الرئيس السيسي.. ثورة زراعية لتأمين غذاء المصريين وحق الأجيال القادمة ودعم الصادرات
مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيري جنوبي لبنان
سامح الشاذلي: كأس مصر للسباحة بالزعانف محطة رئيسية لاختيار منتخب الفراعنة للبطولات الدولية
إيران.. مصرع شرطي وإصابة 3 في إطلاق نار على دورية بزاهدان
الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات
البطيخ سليم محدش يقلق.. نصائح عاجلة للمواطنين
هل يقترب الدولار من كسر حاجز الـ 53 جنيهًا؟ سعر الدولار صباح اليوم في البنوك
حقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق.. مسؤول يرد
استجابة لشكاوى المواطنين.. إعادة فتح خليج الوراورة وعودة مياه الري للأراضي بالإسماعيلية
رئيسة المفوضية الأوروبية: حان الوقت لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة
خبراء يحذرون: الحرب قد تترك بصمتها على رئة جيل كامل في غزة
شوبير يكشف مفاجأة في موعد رحيل توروب عن تدريب الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لبحث التعاون في المجالات التعليمية والتربوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشينجي كانيكو نائب رئيس الجامعة، وفوميو إيواي سفير اليابان بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب في مستهل اللقاء عن اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر واليابان، وكذلك الشراكة الممتدة بين البلدين في مجال التعليم الأساسي والجامعي، مثمنًا في هذا الصدد التعاون المثمر والبناء القائم بين مصر وجامعة هيروشيما.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد كذلك حرص مصر على التوسع في التعاون مع الجانب الياباني في المجالات التعليمية والتربوية، بما يدعم الجهود المصرية الرامية لتطوير المناهج الدراسية ورفع مستوى وجودة التعليم.

فضلا عن تعظيم الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في قطاع التعليم، وذلك من خلال مواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تأهيل الطلاب بأفضل الوسائل العلمية، وإعدادهم لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس جامعة هيروشيما أعرب من جانبه عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس، معربًا عن اعتزاز الجامعة بالتعاون الممتد مع الحكومة المصرية، ومشيدًا بالجهود المصرية الساعية لتطوير البرامج التعليمية ومنظومة التعليم بصفة عامة. 

وذكر رئيس الجامعة أنه اطلع خلال زيارته إلى مصر على الجهود الخاصة بتطبيق الأساليب التعليمية الحديثة، مؤكدًا حرص الجامعة على مواصلة العمل مع الحكومة المصرية من أجل تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين ودعم أولويات الجانب المصري في هذا السياق.

