مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال: نعاهدكم بمواصلة دفع العمل والإنتاج لتحقيق المستهدفات الوطنية

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، متوجهاً فيها بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأخلص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات، بهذه المناسبة.

وفي برقيته، قال رئيس الوزراء: "أغتنم هذه المُناسبة المُهمة، لأدعو الله عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بتمام الصحة ودوام التوفيق، وأن يُنعم على عمال مصر الأوفياء، في جميع مواقع العمل والإنتاج، بموفور الخير والسداد، لتستمر جُهودهم المُخلصة في سبيل تحقيق رفعة الوطن وازدهاره".

وأضاف: "نعاهدكم يا سيادة الرئيس على مواصلة دفع قطاعات العمل والإنتاج لتحقيق المُنجزات المُستهدفة، مُستندين في ذلك إلى رؤيتكم الثاقبة، وسواعد أبناء مصر القوية، الذين يثبتون دوماً جدارتهم في كل مجال وميدان، وعزيمتهم وإخلاصهم لهذا الوطن".