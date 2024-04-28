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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقة تنتهي بجريمة قـ تل.. طالب يتعدى على سيدة داخل منزلها بالمحلة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) داخل مسكنها.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بذات العقار محل إقامة المجنى عليها) وأقر بإرتكابه الواقعة بغرض السرقة وقيامه بالدلوف لشقة المجنى عليها وبحوزته (سكين) ولدى رؤيتها له حاولت مقاومته فقام بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة وإستولى على مبلغ مالى من داخل غرفتها ولاذ بالهرب.. وأرشد عن (الأداة المستخدمة). 

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام العثور على جثة المجني عليها جثة ربة منزل سيدة وزارة الداخلية

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