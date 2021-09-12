عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طرد لمدافع ليدز يونايتد.. وهندرسون يدخل بديلا بعد إصابة إليوت

صدى البلد

تعرض مدافع ليدز يونايتد للطرد المباشر بعد تدخل عنيف على لاعب ليفربول ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

 

وشهدت الدقيقة 55 سقط اللاعب هارفي إليوت على أرضية الملعب بسبب إصابة قوية على مستوى الكاحل ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

 

وقام الحكم بتوجيه بطاقة حمراء للاعب باسكال ستريوجيك بعد التدخل القوي على هارفي إليوت والتسبب في إصابته.

 

وجاء الهدف الأول لليفربول بعد عدة تمريرات على حدود منطقة جزاء المنافس وصلت الكرة لترينت أرنولد على يمين منطقة الجزاء فمررها من لمسة واحدة لمحمد صلاح أمام المرمى الذي سددها من لمسة واحدة في الشباك.

 

وبعد مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، تمكن البرازيلي فابينيو من إحراز الهدف الثاني لنادي ليفربول، بعد أن استغل خطأ مدافع ليدز يونايتد في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد فابينيو الكرة بقوة إلى داخل الشباك.

 

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، في المقابل يتواجد ليدز يونايتد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

 

ودخل ليفربول بقيادة يورجن كلوب تلك المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، بعد فوزه في مباراتين وتعادله في واحدة فقط.

ليدز يونايتد ليفربول نتيجة ليفربول وليدز يونايتد هدف صلاح أمام ليدز يونايتد هدف محمد صلاح

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي.. ساديو ماني يضرب ليدز بالهدف الثالث لصالح ليفربول

أخبار السيارات.. الإعلان عن مرسيدس EQE الكهربائية..معلومات جديدة عن شركة سيارات شاومى

التنمية المحلية: إنشاء 25 وحدة لحقوق الإنسان و114 لتكافؤ الفرص

تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 16 شخصا

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

الأمم المتحدة تعلن توقيت توزيع المساعدة القطرية لقطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

القبض على المتورط بـ خطف وتعذيب عمال مصريين في ليبيا

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

بلاغ للنائب العام.. "فيديو البشكير" يعرض الراقصة فيفي عبده للحبس والغرامة

بشرى سارة .. 5 حالات لزيادة قيمة المعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالة الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلب أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

بكعكة جوز الهند.. عريس يكشف مخطط والدته لقتل عروسه خلال حفل الزفاف

فيديو

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

3 أيام وهتموت.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف..ارجع ولادك مشبعوش منك.. العثور على جثة شاب بالدقهلية في ظروف غامضة

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ