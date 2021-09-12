طرد لمدافع ليدز يونايتد.. وهندرسون يدخل بديلا بعد إصابة إليوت

تعرض مدافع ليدز يونايتد للطرد المباشر بعد تدخل عنيف على لاعب ليفربول ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت الدقيقة 55 سقط اللاعب هارفي إليوت على أرضية الملعب بسبب إصابة قوية على مستوى الكاحل ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

وقام الحكم بتوجيه بطاقة حمراء للاعب باسكال ستريوجيك بعد التدخل القوي على هارفي إليوت والتسبب في إصابته.

وجاء الهدف الأول لليفربول بعد عدة تمريرات على حدود منطقة جزاء المنافس وصلت الكرة لترينت أرنولد على يمين منطقة الجزاء فمررها من لمسة واحدة لمحمد صلاح أمام المرمى الذي سددها من لمسة واحدة في الشباك.

وبعد مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، تمكن البرازيلي فابينيو من إحراز الهدف الثاني لنادي ليفربول، بعد أن استغل خطأ مدافع ليدز يونايتد في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد فابينيو الكرة بقوة إلى داخل الشباك.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، في المقابل يتواجد ليدز يونايتد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

ودخل ليفربول بقيادة يورجن كلوب تلك المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، بعد فوزه في مباراتين وتعادله في واحدة فقط.