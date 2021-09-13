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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: البداية الصحيحة لتطوير النظام التعليمي تبدأ من رياض الأطفال

كاتب صحفى
كاتب صحفى

قال أسامة السعيد، الكاتب الصحفى، إن النظام التعليمي المختلف التى تحاول الوزارة أن تقره، هو النظام الصحيح.

وأضاف أسامة السعيد، خلال حواره لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن أى تغيير فى النظام التعليمى كان ينصب على فئران التجارب من الثانوية العامة، ودائماً الكل كان يتعامل مع التعليم قبل الجامعى.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن البداية الصحيحة تبدأ من رياض الأطفال، ليترك الحفظ والتلقين، حتى يحصل على المعلومة بنفسه، ولو من خلال اللعب والتفتيش.

وفى سياق متصل، قال أسامة السعيد، الكاتب الصحفى، إن ما يتم زرعه فى تربية الطفل بالسنوات الأولى من عمره، هو ما يترتب عليه منظومة المعرفية التي سيعتمد عليها فى حياتة كلها.


وأضاف أسامة السعيد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع  على فضائية صدى البلد، أن الطفل إذ تلقى تعليم جيد، واعتمد على أسس يحصد بها المعرفة والتعرف على أدوات يستخدمها فى حياته ليعتمد عليها طيلة عمره.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أنه أن قمنا بزراعة التلقين والحفظ، في عقل الطفل ستصبح هى طريقة حياته المعتادة  بدون أى تفكير أو ابتكار وابداع.

النظام التعليمي أسامة السعيد التعليم قبل الجامعى اللعب المعلومة صباح البلد

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