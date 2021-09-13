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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كائنات فضائية .. براز البطاريق يكشف عن مفاجأة

بطريق
بطريق

تعرف البطاريق بأنها كائنات تعيش في المناطق الباردة في القطب الشمالي، و تحاول الحكومات أن تحافظ على حياة تلك البطاريق من خلال فحصهم باستمرار و خضوع عينات من البول و البراز الخاص بهم للإطمئنان عليهم من فترة لأخرى . 

و بحسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ستار”، فإن علماء أجروا أبحاثا علمية على البراز الخاص بالبطاريق لإجراء بعض الفحوصات والدراسات العلمية. 

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يراقبون الأرض.. علماء يكتشفون 29 كوكباً تعيش عليها كائنات فضائية

 

 

كان الأمر بمثابة مفاجأة للأطباء البيطريين و العلماء حينما عثروا على مادة كيميائية في براز البطاريق توجد مثيلتها على سطح كوكب الزهرة . 

لم يفهم الأطباء ما السر وراء وجود مادة الفوسفين المنتشرة على سطح كوكب الزهرة في براز البطاريق، فبدأ العلماء يعتقدون أن البطاريق قد تكون في الأساس كائنات فضائية تعيش معنا على كوكب الأرض . 

جدير بالذكر أن كوكب الزهرة يحيط به غلاف جوي مما يجعله مشابها لكوكب الأرض في كثير من الخصائص، و دفع العلماء للإعتقاد أن البطاريق كائنات فضائية . 

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