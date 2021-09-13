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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس الغد .. الأرصاد: حار رطب على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، نهارا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.


أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم - مطروح) تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية، وشمال الدلتا (البحيرة - كفرالشيخ) على فترات متقطعة (40% تقريبا)، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 30 24
وادي النطرون 33 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 23
بلطيم 30 23
مطروح 29 22
السلوم 29 23
سيوة 32 23
بورسعيد 30 24
دمياط 30 25
الزقازيق 34 24
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 34 22
السويس 34 23
العريش 31 23
رفح 31 22
رأس سدر 34 22
نخل 34 16
نويبع 35 25
طابا 34 23
كاترين 29 18
الطور 35 26
شرم الشيخ 36 28
الغردقة 37 27
مرسى علم 37 27
الفيوم 35 24
بني سويف 36 23
المنيا 37 24
أسيوط 37 23
سوهاج 38 24
قنا 40 24
الأقصر 41 25
أسوان 41 26
إدفو 41 26
أبوسمبل 41 25
الوادي الجديد 40 26
شلاتين 39 27
أبو رماد 37 27
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 27


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 40 28
المدينة 42 27
الرياض 40 26
المنامة 38 32
أبوظبى 38 31
الدوحة 42 31
الكويت 42 28
دمشق 33 15
بيروت 31 28
عمان 29 19
القدس 27 21
غزة 31 22
بغداد 39 23
مسقط 34 30
صنعاء 27 16
الخرطوم 37 27
طرابلس 29 22
تونس 32 22
الجزائر 31 26
الرباط 27 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 27 17
إسطنبول 26 18
إسلام أباد 33 23
نيودلهي 29 26
جاكرتا 27 23
بكين 25 17
كوالالمبور 30 24
طوكيو 26 21
أثينا 29 20
روما 31 17
باريس 25 16
مدريد 23 16
برلين 22 15
لندن 20 14
مونتريال 21 13
موسكو 14 08
نيويورك 30 20
واشنطن 32 21
نواكشوط 32 27
أديس أبابا 20 12

الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة سقوط امطار القاهرة الكبرى درجات الحرارة المتوقعة

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