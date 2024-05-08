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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شيوخ وعواقل حلايب وشلاتين يشيدون بجهود أجهزة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين

القوات المسلحة
القوات المسلحة

التقى اللواء أح عمرو أحمد جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بعدد من شيوخ وعواقل وأبناء مدينتى حلايب وشلاتين، تناول اللقاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة لتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين, وإستعراض برامج التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى مختلف المجالات بمدينتى حلايب وشلاتين, وكذا التعرف على مطالب وإحتياجات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها .

ونقل  قائد المنطقة الجنوبية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين، وإعتزازهم بما يقدموه من جهود وطنية مشرفة لمساندة القوات المسلحة والشرطة المدنية ودعم عملية التنمية الشاملة التى تنفذها مؤسسات الدولة فى تلك القطعة الغالية من أرض الوطن.

وأعرب شيوخ القبائل عن تقديرهم العميق للدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة لحل مشاكل المواطنين فى مدينتى حلايب وشلاتين، مؤكدين على العلاقة الوثيقة التى تربط القوات المسلحة بأهالى حلايب وشلاتين وأنهم جسد واحد، وأشاد شيوخ وعواقل مدينتى حلايب وشلاتين بجهود أجهزة الدولة فى كافة القطاعات وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تسهم فى توفير حياة كريمة .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبناء المناطق الحدودية.

حضر اللقاء عدد من مسؤلى الأجهزة التنفيذية والشعبية ورموز الدين بمدينتى حلايب وشلاتين.

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