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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يكتسح تريند تويتر بعد تعاقد الزمالك مع حمدى النقاز.. شاهد

صدى البلد

تصدر حسين الشحات نجم النادى الاهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد تعاقد نادى الزمالك مع الدولي التونسي حمدي النقاز.

 

ودشن عدد كبير من جمهور الكرة المصرية هاشتاج “ حسين الشحات ” وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر . 

وأعلن نادي الزمالك، تعاقده مع الدولي التونسي حمدي النقاز، لمدة  3 مواسم، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع حمدي النقاز على عقود انضمامه لنادي الزمالك، في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي النادي، والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد عضوي اللجنة، والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.

ويعد حمدي النقاز، ثالث صفقات الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد عمر كمال لاعب المصري السابق “ صفقة انتقال حر”، ومحمود شبانة قادما من أسوان.

الأهلى الزمالك حسين الشحات حمدي النقاز نادي الزمالك حسين لبيب

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