أشرف عبد الباقي ضيف إنچي علي ببرنامج "أسرار النجوم".. الخميس

يحل الفنان الكوميدي الكبير أشرف عبدالباقي ضيفاً على المذيعة إنچي علي فى برنامج أسرار النجوم على محطة وراديو نجوم FM 100.6 من الساعه الثامنة مساء حتى الساعه العاشرة مساء.

وُلد أشرف أحمد عبدالباقي، فى حي شبرا، تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية.بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة ومع فرق الهواة، ومثل في حوالي 80 مسرحية بين عامي 1979 و1984.



اكتشفه المخرج هاني مطاوع في مسرحية (خشب الورد)، وكان أثناء ذلك يعمل في المقاولات من خلال مصنعه الذي تخصص في أعمال الديكورات والألومنيوم، وعندما اتجه إلى التمثيل قرر أن يغلق المصنع. من أشهر مسرحياته (باللو - شبورة - بشويش - لما بابا ينام - رد قرضي).

ومن أهم مسلسلاته (حضرة المحترم - يوميات زوج معاصر - راجل وست ستات).قدمه رأفت الميهي في السينما في فيلم (سمك لبن تمر هندي) عام 1988، ومن أهم أفلام عبدالباقي (أريد خلعا - حب البنات - رشة جريئة - اﻹرهاب والكباب).

قدم بعض النجوم الشباب من خلال تياترو مصر قبل ان يصبح اسمه مسرح مصر الجدير بالذكر ان اخر اعماله هو مسلسل الاختيار ٢ فى دور مامور قسم كرداسه كضيف شرف.