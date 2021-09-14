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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس نادي الزهور: نعمل على استكمال 13 مشروعا جديدا خلال 4 سنوات

نادي الزهور
نادي الزهور

قال محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، إنني سعيد بالعمل في منظومة مميزة، مؤكدا أنه الجمعية العمومية العادية ستقام 8 أكتوبر المقبل بمقر النادى بمدينة نصر وفقا للدعوة للجمعية العمومية العادية المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسى للنادى.

محمد الدمرداش رئيسا لنادى الزهور بالتزكية حتى 2025

وأضاف محمد الدمرداش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه يشكر الجمعية العمومية على هذه الثقة الغالية التى سوف تمنحه قوة اكثر مع مجلس الإدارة لبذل مزيد من الجهد خلال السنوات المقبلة من أجل تحقيق وتلبية مطالب الأعضاء.

وتابع محمد الدمرداش، أنه جار العمل على إستكمال 13 مشروع بالنادي، مؤكدا أنه سنسعى للإنتهاء من هذه المشاريع خلال السنوات الـ 4 القادمة.

 

‭ ‬يتضمن‭ ‬وفقا‭ ‬للائحة‭ ‬النظام‭ ‬الأساسى

وأشار الدمرداش إلى إن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬يتضمن‭ ‬وفقا‭ ‬للائحة‭ ‬النظام‭ ‬الأساسى‭ ‬التى‭ ‬اعتمدتها‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬فى‭ ‬جلسة‭ ‬سابقة‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬والنظر‭ ‬فى‭ ‬تقرير‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬فى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2021‭ ‬وبرنامج‭ ‬النشاط‭ ‬وخطة‭ ‬عمل‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭‭.

 

رئيس نادي الزهور محمد الدمرداش مشروع الجمعيه العموميه الاعضاء

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