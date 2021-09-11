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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الدمرداش رئيسا لنادى الزهور بالتزكية حتى 2025

محمد الدمرداش
محمد الدمرداش

 

 

فاز الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور بدورة انتخابية جديدة حتى 2025 بالتزكية بعد اغلاق باب الترشح اليوم السبت دون تقدم أي من أعضاء الجمعية العمومية للترشح على مقعد الرئاسة.

من المنتظر أن تقام الجمعية العمومية العادية 8 أكتوبر المقبل بمقر النادى بمدينة نصر وفقا للدعوة للجمعية العمومية العادية المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسى للنادى.

كما فاز بالتزكية من قائمة الدمرداش التي تحمل شعار " أبناء الزهور " كل من المستشار ايهاب الشريطى على مقعد نائب الرئيس والمحاسب على عادل على مقعد امين الصندوق، وحسم الثلاثى محمد مطيع ومؤمن عادل فوزى وياسر حفنى مقاعد تحت السن بالتزكية، فضلا عن فوز 3 أعضاء يمثلون فرع التجمع الخامس بالتزكية وهى سابقة تعد الأولى في تاريخ الأندية أن الفروع يمثلهم أشخاص داخل مجلس الإدارة وهم لواء مهندس حازم حسن والدكتورة نشوى النحاس والدكتورة يارا هشام.
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ويتبقى المنافسة في الانتخابات على مقعد العضوية فوق السن يتم اختيار 6 من بين المهندس أحمد أسامة والمهندس أيمن بيرم والمستشار عمرو طاحون وشاهيناز عبد الوهاب والمهندس محمد عبد السلام والدكتورة مى فارس ومصطفى مجدى وطارق عبد الخالق.
من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الدمرداش أنه يشكر الجمعية العمومية على هذه الثقة الغالية التى سوف تمنحه قوة اكثر مع مجلس الإدارة لبذل مزيد من الجهد خلال السنوات المقبلة من أجل تحقيق وتلبية مطالب الأعضاء.

اشار رئيس الزهور إلى ‬إن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬يتضمن‭ ‬وفقا‭ ‬للائحة‭ ‬النظام‭ ‬الأساسى‭ ‬التى‭ ‬اعتمدتها‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬فى‭ ‬جلسة‭ ‬سابقة‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬والنظر‭ ‬فى‭ ‬تقرير‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬فى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2021‭ ‬وبرنامج‭ ‬النشاط‭ ‬وخطة‭ ‬عمل‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭‭.

الدكتور محمد الدمرداش نادي الزهور المستشار ايهاب الشريطى الجمعيه العموميه

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