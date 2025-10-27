قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كدانة.. برنامج جديد لإقامة الحجاج في أبراج فندقية بمنى

محمد الاسكندرانى

تواصل شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي للموسم الجديد ، وشهدت شركات السياحة وفروعها بكافة المحافظات اقبالاً من المواطنين علي التقديم لبرامج الحج المختلفة للحج وذلك قبل أيام من غلق باب تسجيل المواطنين والمقرر له يوم ٣٠ أكتوبر الحالي

برنامج حج السياحة كدانة

يأتي هذا الإقبال من المواطنين علي الحج السياحي وسط تنوع في برامج الحج التي تنظمها الشركات ، وأكدت غرفة شركات السياحة أن برامج الحج السياحي هذا العام تتنوع بين فئات الخمس نجوم والاقتصادي والبري، لتناسب مختلف شرائح المواطنين، مشيرة إلى أن ضوابط الحج أكدت على أن كل شركة سياحة تتقدم لتنظيم برنامج واحد فقط من هذه المستويات لضمان التركيز في تقديم الخدمة بكفاءة عالية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات.

وأعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن الضوابط والقواعد المنظمة لبرنامج الحج السياحي لعام 1447هـ / 2026م، والتي اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تتضمن هذا العام إطلاق برنامج جديد يحمل اسم "كدانة" للإقامة في أبراج فندقية فاخرة بمنى، مؤكدة أن تنظيم هذا البرنامج في مصر قاصر على شركات السياحة فقط دون غيرها من الجهات.

وأكدت الغرفة أن برنامج "كدانة" يمثل إضافة نوعية لبرامج الحج السياحي، ويواكب تطور منظومة الخدمات المقدمة للحجاج من قبل المملكة العربية السعودية ، وكذلك تطور وتنوع منظومة الحج السياحي المصري، مشيرة إلى أنه يوفر إقامة فندقية متميزة في منى ليس في المخيمات وإنما في الأبراج الفندقية المستحدثة بمشعر منى وبمواصفات فندقية متميزة بما يضمن أعلى مستويات الراحة للحجاج، تشمل الاقامة في غرف فندقيه بقلب مشعر منى مع نظام تغذية متكامل ومتميز ومستوي راقي من النظافة والخدمة  

وأكدت الغرفة أن جميع الشركات المصرح لها بتنظيم برامج الحج السياحي تخضع لرقابة دقيقة من وزارة السياحة والآثار لضمان التزامها الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة، بما يحقق راحة وسلامة الحجاج المصريين ويعزز سمعة مصر التنظيمية أمام العالم الإسلامي.

كما شددت الغرفة على أن التقديم لأداء فريضة الحج ما زال مستمرًا حتى 30 أكتوبر الجاري من خلال شركات السياحة المعتمدة فقط، داعية المواطنين إلى الإسراع في التسجيل عبر القنوات الرسمية المعلنة، وعدم التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير مرخصة.

واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن برامج الحج السياحي لهذا الموسم تعكس التزام الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار، والقطاع السياحي بتقديم خدمات راقية للحجاج المصريين في جميع المستويات، وتأتي في إطار الشراكة الوثيقة بين الوزارة وغرفة شركات السياحة لتطوير منظومة الحج السياحي بما يتناسب مع المكانة المتميزة التي تستحقها مصر في خدمة ضيوف الرحمن.

