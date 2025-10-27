جبران يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مسرح القومى للسلامة والصحة المهنية

قام وزير العمل محمد جبران بجولة مفاجئة صباح اليوم الإثنين في المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة لمتابعة سير العمل وخطط التطوير الجارية بالمركز، حيث تفقد الوزير عدداً من الأقسام التدريبية، واطلع على أعمال تطوير المسرح التابع للمركز تمهيدًا لتحويله إلى منارة للتدريب والتثقيف في مجالات السلامة والصحة المهنية.

وأكد وزير العمل خلال الجولة أن المركز يعد أحد أهم أذرع الوزارة في بناء ثقافة الوقاية وتعزيز بيئة العمل الآمنة، مشيرًا إلى أن تطوير بنيته التحتية وتجهيزاته التدريبية يأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.

تحديث متاهج التدريب

وشدد جبران على أن الوزارة تعمل على تحديث مناهج التدريب ورفع كفاءة المدربين بما يتواكب مع معايير العمل الدولية، مؤكدًا أن المسرح الجاري تطويره سيُستخدم في عقد الندوات والورش التفاعلية والعروض التوعوية الموجهة للعاملين وأصحاب الأعمال.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح من مسؤولي المركز حول البرامج التدريبية القائمة وخطط التوسع في تقديم الدورات المتخصصة لمختلف القطاعات، موجهًا بضرورة تسريع وتيرة التطوير واستحداث أدوات تدريب حديثة تعتمد على التكنولوجيا والمحاكاة الواقعية لمخاطر بيئة العمل.

واختتم وزير العمل جولته بالتأكيد على أن المركز سيظل نموذجًا يحتذى به في تطبيق معايير السلامة المهنية ونشر الوعي الوقائي، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل العمالة المصرية وضمان سلامتهم في مواقع العمل داخل مصر وخارجها.