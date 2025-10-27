رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددا من الملفات المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والمالية، في اجتماع حضره كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، و أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من مسئولي وزارة المالية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتابع بصفة دورية خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم للوضع الراهن، وآليات حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا مع وزارة التنمية المحلية، فيما يتعلق بدعم خطط تنمية الموارد الذاتية لمختلف المحافظات، وفقا للضوابط والقواعد الحاكمة في هذا الشأن، بما يُسهم في تنفيذ مختلف المشروعات الخدمية، وتحسين حياة المواطنين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الملفات المالية المتعلقة بالخدمات التي تنفذها المحافظات، وذلك في إطار تنمية الموارد الذاتية للمحافظات؛ لتحسين الخدمات للمقدمة للمواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول خطط وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والميزات النسبية المتوافرة للمحافظات، في إطار السعي لتعزيز الموارد الذاتية كجزء من الجهود المبذولة لتطوير الإدارة المحلية.