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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم كورونا.. انخفاض معدل الفقر في أمريكا

علم أمريكا
علم أمريكا

انخفض معدل الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال عام 2020 الذي شهد ذروة الإغلاق الاقتصادي، بسبب تريليونات الإنفاق الحكومي وحزمة المساعدات.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أفاد مكتب الإحصاء اليوم الثلاثاء، بأن 9.1 % من الأمريكيين كانوا فقراء العام الماضي، بانخفاض عن 11.8 % في عام 2019.

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ويعتبر دخل الأسرة الفقيرة بالولايات المتحدة الأمريكية أقل من 26200 دولار في السنة لعائلة مكونة من 4 أفراد.

ولا يزال انخفاض معدل الفقر بالولايات المتحدة الأمريكية كبيرًا وسط استمرار تفشي فيروس كورونا، ورغم أن البلاد شهدت أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، فيعد هذا المعدل إنجازًا ملحوظًا.

يعكس الرقم المنخفض الاستثمار الحكومي الهائل - بما في ذلك شيكات التحفيز البالغة 1200 دولار و 600 دولار إضافية في الأسبوع في إعانات البطالة - التي أخرجت 11.7 مليون شخص من الفقر.

وقال مكتب الإحصاء إن 5.5 مليون شخص آخرين حُرموا من الوقوع في براثن الفقر بفضل المساعدات الحكومية الإضافية.

وقالت ليانا فوكس، رئيسة فرع إحصائيات الفقر في مكتب الإحصاء: "أعتقد أن هذا يُظهر حقًا أهمية شبكة الأمان الاجتماعي".

وفي مارس 2020، وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي (CARES) بقيمة 2 تريليون دولار، والذي تضمن الشيكات وإعانات البطالة الإضافية، إلى جانب تدابير أخرى لمساعدة الشركات على التعافي من تأثير إغلاق الوباء.

يذكر أن الانهيار الاقتصادي الذي حدث العام الماضي، تخلى فيه أرباب العمل عن 22.4 مليون وظيفة في مارس وأبريل، وهو أكبر انخفاض في أمريكا.

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