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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبي رفقة حسن أبو الروس في أحدث ظهور على انستجرام.. والجمهور: اعملوا أغنية

صدى البلد

شارك الفنان حسن أبو الروس صورة جديدة برفقة الفنانة روبي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وعلق عليها بمقطع من أغنية لروبي، وكتب: “كل اللي أتخان معايا يعمل لايكات 😘 كل الناس بوجي إلا إنتِ روبي”.

 

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: روبي وبس ❤️❤️❤️- اعملوا اغنية 😂❤️❤️❤️❤️
 

وروي الفنان حسن أبو الروس عن تفاصيل تعرفه على زوجته، قائلا:" اتعرفت عليها في رحلة لـ فتينام ومن ثم أصبحنا اصدقاء لفترة.
 

وتابع" أبو الروس" خلال حواره ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي" : "أنا عامل مفاجأة المرة دي لـ غادة وكاتب اسمها على الشراب".


وأهدى حسن أبو الروس، الإعلامية منى الشاذلي هدية خاصة من المكسيك، لتعلق الإعلامية: " الهدايا دايما ليها معني..ودي حاجة تميزك عن غيرك".

 

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