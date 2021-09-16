روبي رفقة حسن أبو الروس في أحدث ظهور على انستجرام.. والجمهور: اعملوا أغنية

شارك الفنان حسن أبو الروس صورة جديدة برفقة الفنانة روبي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق عليها بمقطع من أغنية لروبي، وكتب: “كل اللي أتخان معايا يعمل لايكات 😘 كل الناس بوجي إلا إنتِ روبي”.

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: روبي وبس ❤️❤️❤️- اعملوا اغنية 😂❤️❤️❤️❤️



وروي الفنان حسن أبو الروس عن تفاصيل تعرفه على زوجته، قائلا:" اتعرفت عليها في رحلة لـ فتينام ومن ثم أصبحنا اصدقاء لفترة.



وتابع" أبو الروس" خلال حواره ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي" : "أنا عامل مفاجأة المرة دي لـ غادة وكاتب اسمها على الشراب".



وأهدى حسن أبو الروس، الإعلامية منى الشاذلي هدية خاصة من المكسيك، لتعلق الإعلامية: " الهدايا دايما ليها معني..ودي حاجة تميزك عن غيرك".