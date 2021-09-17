بقيمة 500 مليون دولار.. أمريكا تعلن عن اتفاق عسكري مع السعودية

أقرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس، اتفاقا محتملا لخدمات الدعم العسكري مع المملكة العربية السعودية تصل قيمته إلى 500 مليون دولار.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته وكالة "رويترز" إن الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة بالمساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط".

ويعد الاتفاق أول اتفاق دفاعي كبير مع السعودية يُرسل إلى الكونجرس منذ تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الماضي.

ويوفر الاتفاق خدمات دعم الصيانة المستمرة لمجموعة واسعة من طائرات الهليكوبتر، ومنها أسطول مستقبلي من طائرات سي.إتش-47دي شينوك.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت قد جمدت، بشكل مؤقت، مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث تراجع صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.