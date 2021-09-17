الغويل : مصر بمثابة الأخ الأكبر لعمل توافق بين كل الأطراف الليبية

قال سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية، إنه هناك ضرورة لنقل الخبرة المصرية إلى ليبيا في مجالات الإعمار والتنمية.

وأضاف سلامة الغويل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “تن”، أن مصر بمثابة دور الأخ الأكبر لعمل توافق بين كل الأطراف الليبية.

وتابع وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية، أأنه “تم توقيع 14 اتفاقية مع مصر في مجالات إعادة الإعمار والنقل ومختلف المجالات”.

بداية لسلسلة من التعاون

وأشار سلامة الغويل إلى أن الاتفاقيات التنموية الموقعة مع مصر هي بداية لسلسلة من التعاون المشترك، مؤكدا أنه نحتاج لنقل الخبرة المصرية إلى ليبيا في مجالات إعادة الإعمار والتنمية والبناء”.