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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم ارتفاع الملابس الشتوية 50%.. استقرار أسعار الزى المدرسى.. والتجار: 22 شركة تشارك بتخفيضات 50%

صدى البلد
  • استقرار في أسعار الزي المدرسي
  •  أسعار الملابس الشتوية تشهد ارتفاعا بنسبة 50%
  • تخفيضات في معرض “أهلا مدارس” تصل إلى 50% 

 

أكد عدد من التجار بقطاع الملابس ارتفاع أسعار الملابس الشتوية خلال الموسم المقبل بنسبة تصل إلى 50% في ظل ارتفاع أسعار الخامات، لافتين إلى أنه مع ذلك يوجد استقرار في أسعار الزي المدرسي بهدف التخفيف على المواطنين وزيادة المبيعات.

وقال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الملابس الشتوية تشهد ارتفاعا بنسبة 50% خلال الموسم المقبل في ظل ارتفاع أسعار الخامات مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن التجار يحاولون امتصاص هذه الزيادات من أجل تنشيط حركة السوق وكسر الركود الذي يجتاح السوق، حيث إن حركة الإقبال على الأوكازيون الصيفي لم تكن بالشكل المأمول رغم وصول نسبة التخفيضات لـ 100%، في ظل تتابع المواسم من عيد أضحى ثم المصايف ثم موسم المدارس، وكل ذلك يضعف بطبيعته من القوة الشرائية للمستهلكين.


من جانبه، قال خالد سليمان، النائب الأول لرئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إنه توجد مشاركة كبيرة من شركات الملابس في معرض “أهلا مدارس” خلال الموسم الجاري، حيث يصل عدد الشركات العارضة بالمعرض إلى 22 شركة للملابس الجاهزة لعرض الملابس المدرسية والملابس الجاهزة لطلبة الجامعات.


وأضاف أن أسعار الزي المدرسي مستقرة خلال الموسم الجاري، رغم ارتفاع الخامات بهدف تنشيط حركة المبيعات وكسر حالة الركود بالأسواق، منوها إلى أنه توجد تخفيضات في معرض “أهلا مدارس” تصل إلى 50% والأسعار تناسب جميع المواطنين، حيث تبدأ من 50 جنيها.

وانطلق معرض «أهلا مدارس» فى الفترة من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.


وعن الأوكازيون الصيفي، قال سليمان إن الأوكازيون ساهم في تنشيط حركة البيع بنسبة تصل لـ 60%، حيث اتجه التجار لمزيد من التخفيضات والعروض لتصريف المخزون والبضائع لديهم وزيادة الطلب.

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