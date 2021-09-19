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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها مرض السكرى.. أسباب الإصابة بالضعف الجنسى

الضعف الجنسى
الضعف الجنسى

قال الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة، إن الضعف الجنسى له تعريفات كثيرة ووصف علمى دقيق وينقسم بدوره لثلاث محاور أولها ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل، والسبب الثانى يعود لضعف الانتصاب، والسبب الأخير يكون بوجود مشكلة فى القذف أثناء العلاقة وعدم نزول السائل المنوى أثناء العلاقة لأسباب تعود للاصابة بمرض السكرى .

 

وأوضح حافظ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الدراسات العلمية كشفت أن الضعف الجنسى مشكلة منتشرة  فى دول العالم بأسبابها الثلاث، لافتا إلى أن ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل ينقسم بدوره لحالة نفسية ، أو خلل فى الهرمونات .


وأشار إلى أن  المشاكل النفسية فى العلاقة الزوجية يتضمن قلق زائد أو توتر، بالاضافة لضغط فى الشغل أو اضطراب علاقته مع زوجته وينتهى فى حالات كثيرة بالانفصال بين الزوجين .


يذكر أن الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة والعقم، قد ذكر فى تصريحات سابقة أن دوالي الخصيتين من الممكن أن تؤثر بأشكال كثيرة علي المريض أولها رفع درجة حرارة الخصية والضغط ميكانيكيا عليها مما يؤدى لضمور في حجم الخصيتين وضعف في تصنيع الحيوانات المنوية.

 

وأضاف أن الدم الوريدي الفاسد والراكد في الأوردة المتمددة به مواد سامة والتي من المفترض أن تعود سريعا للقلب والتي يتم التخلص منها عن طريق الكبد ولكن عند تراكم الدم الوريدي الفاسد والراكد في الأوردة حول الخصية يؤذيها وتؤدي لضعف وظيفتها.

وتابع أنه يتم تشخيص الدوالي بطريقة إكلينيكية عن طريق فحص المريض عن طريق الأيدي بالإضافة لأشعة الدوبل على كيس الخصية لمعرفة حجم الخصية.

 

أدوية الخصوبة دول العالم حيوانات السكري الكبد مرض السكر الضعف الجنسي

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