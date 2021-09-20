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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وفاة شقيق الموسيقار عمر خورشيد.. عملية جديدة لـ حورية فرغلى

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
وفاة شقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد
نشر الفنان عمر خورشيد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن رحيل والده إيهاب خورشيد.

حورية فرغلي تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة أنفها| فيديو
كشفت الفنانة حورية فرغلى عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية وما مرت به من عدة عمليات فى أنفها التى تسببت فى حالة من الجدل وسافرت إلى أمريكا من أجل تنفيذها.

وقالت حورية فرغلى فى لقاء لها بقناة الجديد اللبنانية أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الموريكس دور: "قررت تأجيل إجراء العملية الأخيرة التى كان من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس الماضى بسبب انشغالي بتصوير عدد من الأعمال الفنية وتحديدا مسلسل “اأام وبنعشها”.

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو
نشرت الاعلامية منى الشاذلى مقطع فيديو مع الفنان محمد هنيدى لتشوق جمهورها بقرب عرض الحلقة التى تم تسجيلها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهر محمد هنيدى خلال الفيديو وهو يرقص مع الجمهور على اغنية فيلمه الاخير “الانس والنمس” والتى تحمل اسم “هابا”.

ويتحدث محمد هنيدى عن كواليس تنفيذه لهذا العمل وتفاصيل عمله الجديد “الجواهرجى” والذى تشاركه البطولة فيه منى زكى كما يكشف عن حقيقة اعتزال التمثيل.

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟
أثارت زوجة حمادة هلال حالة من الجدل الواسع فور ظهورها مع المطرب حمادة هلال فى احتفالية توزيع جوائز الدورة الثانية عشرة من مهرجان الفضائيات العربية.

ويأتي ظهور زوجة حمادة هلال النادر بمثابة مفاجأة للجمهور خاصة أنها كانت ترتدي الحجاب منذ ظهورهما معا فى البدايات.

لكن ما لا يعلمه كثير من محبي حمادة هلال أن زوجته خلعت الحجاب منذ فترة وظهرت فى عدد قليل من المناسبات وظهرت في أكتوبر 2019، في إحدى المناسبات الفنية بدونه للمرة الأولى حينها، بصحبة الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة مي كساب.  

بعد توجيه الرئيس السيسي بدعم وحماية الفنانين.. إلهام شاهين: قرار إنساني
وجهت الفنانة الهام شاهين الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد مبادرته التى أطلقها لدعم الفنانين وحماية الفنانين وتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الابداعية والفنية.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص : ان هذا التوجه يعنى اهتمام الدولة بالمبدعين والفنانين وهو أحد القرارات المهمة فى صالح الفنان ويعد أيضا قرار انسانى ويؤمن حياته ضد مخاطر الحياة وعوامل الزمن.  

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

حورية فرغلي عمر خورشيد محمد هنيدي منى زكى حمادة هلال

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