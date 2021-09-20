أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج نوبات المرارة.. تعرف عليها

المرارة عبارة عن عضو هضمي صغير يقع على الجانب الأيمن من البطن تحت الكبد. يخزن ويطلق الصفراء للمساعدة في الهضم من غير المرجح أن يولي الناس الكثير من الاهتمام لمرارة هم ما لم يبدأوا في الشعور بالألم.

إذا كان الشخص يعاني من ألم المرارة ، فقد يكون قادرًا على إدارة بعض الأعراض في المنزل. ومع ذلك ، قد يتطلب ألم المرارة الشديد عناية طبية ، بما في ذلك الجراحة لإزالة هذا العضو.

العلاجات المنزلية



قد يساعد تجنب الأطعمة المعروفة بتسببها في تفاقم ألم المرارة في تقليل احتمالية تفاقم الألم. تشمل هذه الأطعمة:

الأطعمة الدهنية

الأطعمة الغنية بالدهون ، بما في ذلك قطع اللحوم الدهنية

طعام حار

إن تجنب هذه الأطعمة يتيح للمرارة فرصة "الراحة".

1. تمرن

يمكن أن يقلل النشاط البدني المنتظم من مستويات الكوليسترول ويساعد على منع تكون حصوات المرارة . على الرغم من صغر حجم حصوات المرارة ، إلا أنها يمكن أن تسبب التهابًا خطيرًا وألمًا وعدوى. يمكن أن تنمو أيضًا إلى أحجام أكبر.

يمكن أن يؤدي الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني إلى تقليل آلام المرارة وتقليل نوبات ألم المرارة.

و المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى توصي لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني في الأسبوع لمنع زيادة الوزن وتحسين صحتك.

استشر طبيبك قبل القيام بأي نشاط شاق في حين أن التمرين مفيد ، فإن بعض الأنشطة تسبب إجهادًا على بطنك وقد تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

2. التغييرات الغذائية

يمكن أن تساهم عادات الأكل السيئة وتناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون في الإصابة بأمراض المرارة وحصى المرارة. يمكن لنظام غذائي يحتوي على نسبة أقل من الدهون والألياف أن يمنع تكوّن حصوات المرارة ويحسن صحتك.

الأطعمة المقلية والأطعمة الأخرى أو البهارات التي تحتوي على دهون - حتى تتبيلات السلطة - أكثر صعوبة في التكسير ويمكن أن تسبب الألم. يمكن أن تؤدي زيادة الأطعمة الغنية بالمغذيات في نظامك الغذائي ، مثل الخضروات والفواكه ، إلى تحسين وظيفة المرارة ومنع المضاعفات.

بعض الأطعمة التي يجب أن تفكر في دمجها في نظامك الغذائي هي:

خضروات ذات اوراق داكنة

المكسرات

أرز بني

كل الحبوب

سمكة

زيت الزيتون

فاصوليا

الحمضيات

منتج ألبان قليل الدسم

3. ضغط ساخن

يمكن أن يؤدي استخدام الحرارة إلى تسكين الألم وتخفيفه. لصحة المرارة ، يمكن للضغط الساخن أن يهدئ التشنجات ويخفف الضغط من تراكم الصفراء.

لتخفيف آلام المرارة ، بلل منشفة بماء دافئ وضعها على المنطقة المصابة لمدة 10 إلى 15 دقيقة. يمكنك أيضًا استخدام وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن لنفس التأثير. كرر هذه العملية حتى يزول الألم.

فقط احرص على عدم وضع السطح الساخن مباشرة على بشرتك ، حيث يمكن أن تحرق نفسك.

4. شاي النعناع

يحتوي النعناع على المنثول ، وهو مركب مهدئ يساعد على تخفيف الآلام. يمكن استخدامه لتخفيف آلام المعدة وتحسين الهضم وتسكين الغثيان.

لتخفيف آلام المرارة وتحسين صحة المرارة ، يمكنك تجربة شرب شاي النعناع. يعتقد البعض أن شرب هذا الشاي بانتظام يمكن أن يقلل من كمية نوبات آلام المرارة التي قد تواجهها.

يمكنك شراء شاي النعناع عبر الإنترنت.

5. خل التفاح

يحتوي خل التفاح الخام على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تكون مفيدة في تخفيف آلام المرارة.

لعلاج آلام المرارة ، قم بإذابة ملعقتين كبيرتين من خل التفاح بالماء الدافئ. اشرب هذا المنشط حتى يهدأ الألم. من المهم عدم شرب خل التفاح مباشرة ، لأن الحمض يمكن أن يضر أسنانك.

6. الكركم

الكركم هو نوع من التوابل يستخدم لعلاج العديد من الحالات الصحية. يحتوي الكركم على الكركمين المعروف بفوائده المضادة للالتهابات والشفاء.

يحفز الكركم المرارة على إنتاج الصفراء ويساعد المرارة على إفراغ نفسها. لصحة المرارة ، يمكن أن يحفز الكركم تكوين الصفراء لتسهيل إفراغ المرارة. يمكن أن يؤدي دمج الكركم في نظامك الغذائي أيضًا إلى تقليل الالتهاب وآلام المرارة.

يمكن تحويل الكركم إلى شاي لشربه يوميًا لتخفيف الآلام. الكركمين متاح أيضًا كمكمل غذائي عن طريق الفم. قبل تناول أي مكمل غذائي ، ناقش الجرعات المناسبة والمخاطر مع طبيبك.

7. المغنيسيوم

يمكن أن يكون المغنيسيوم مكونًا مفيدًا لتفريغ المرارة. يمكن أن يخفف أيضًا من تقلصات وألم المرارة. يمكن أن يزيد نقص المغنيسيوم من خطر تكوين حصوات المرارة.

لتخفيف أعراض الألم ، امزج ملعقة صغيرة من مسحوق المغنيسيوم في ماء دافئ لشربه كل بضع ساعات. يمكنك العثور على مسحوق المغنيسيوم على الإنترنت.

يتوفر المغنيسيوم أيضًا كمكمل غذائي عن طريق الفم. ناقش الجرعات المناسبة مع طبيبك.