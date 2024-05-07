قطع المياه عن مدينة طوخ بالقليوبية لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة طوخ نظرا لأعمال غسيل شبكة المياه و الخزان العالى اليوم الثلاثـاء مـن الساعة التاسعة مساءاً وحتى السـاعة الواحدة صباحاً.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكور .