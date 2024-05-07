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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن مدينة طوخ بالقليوبية لغسيل الشبكات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة طوخ نظرا لأعمال غسيل شبكة المياه و الخزان العالى اليوم الثلاثـاء مـن الساعة التاسعة مساءاً وحتى السـاعة الواحدة صباحاً.
وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية  بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكور .

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