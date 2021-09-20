باحث إقليمي: تحلية مياه البحر لها استخدامات عدة وليست للشرب فقط

قال دكتور محمود محيي الدين، الباحث فى شؤون الأمن الإقليمي، إن البعض قد ينظر لمياه الشرب على أنها مياه عذبة فقط، ولكنها مياه للاستخدام الآدمي إلى جانب الاستخدام الزراعي.

وأضاف محمود محيى الدين، خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن فكرة تحلية مياه البحر ليست بالضرورة أن تكون مياه شرب فقط.

وأشار الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الطبيعة لتجديد نفسها بنفسها، ولكن لابد من اتخاذ الوسائل العلمية لتأمين حياة شعبنا، الدولة المصرية تعمل اليوم من أجل المستقبل.

وفى سياق آخر ، قال الباحث السياسي محمود محي الدين، إن ما يحدث فى ليبيا بكل تأكيد محل اهتمام ودراسة، فهناك عوامل فى المجتمع الليبى تدفع بإجراء الانتخابات في موعدها.

وأضاف محمود محيي الدين، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مصر تدفع إجراءات الانتخابات فى موعدها وتؤكد على سلامة أسس الإجراءات التى تتم سياسياً للحفاظ على الدولة الليبية الطبيعية للشعب الليبى.

وأشار الباحث السياسي إلى أن مصر دعمت الديمقراطية فى تونس ومنعت التطرف والإرهاب فيها، ومنعت تركيا من استخدام المرتزقة للعبث فى الملف التونسي .

وفى سياق آخر، قال محمود محي الدين عوض، الباحث السياسي في شؤون الأمن القومي، إن الرئيس السيسي اهتم بـ أهالي الشهداء والمصابين، وذلك عن صندوق تكريم الشهداء، حيث وجه الرئيس بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق.



وأضاف "محمود محي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اهتمام الرئيس السيسي بـ أهالي الشهداء والمصابين أكبر دليل على أن مصر لا تنسى أبنائها.



وأوضح أن الوطن العربي يشهد ما يسمى بالإرهاب العابر للحدود، منوها إلى أن تنظيم داعش أنشيء على أرض العراق منذ العديد من السنوات.



واشار إلى أن الإرهاب العابر للحدود يستهدف أنظمة الدول، من أجل إثارة الفوضى والعمل على تدمير المجتمعات وإعادة صياغتها بشكل أكثر تطرف، وفقا لمعتقداتهم.

وشدد على أن الإرهاب يعمل على توظيف الجماعات الخاصة به داخل الدولة من أجل إيقاف عجلة التنمية والسيطرة على الدول.