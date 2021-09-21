مجلس جامعة طنطا ناعيا المشير طنطاوي: وهب حياته لخدمة وطنه

تقدم الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة، والعمداء والوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية، ومدراء المستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، إن المغفور له المشير طنطاوى أحد رموز العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه وبطلاً من أبطال حرب اكتوبر المجيدة .

وأعرب الدكتور محمود زكى باسم جامعة طنطا عن خالص عزائه ومواساته للقوات المسلحة وأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن.