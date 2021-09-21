الرئيس السيسي: مصر تبذل قصارى جهدها في قضايا المناخ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تغير المناخ أصبحت أثاره السلبية واضحة وشهدنا العديد من الظواهر بسبب التغير المناخي، مؤكدا أن مصر تبذل قصارى جهدها في قضايا المناخ.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر طبقت سياسات الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ برامج اجتماعية لصالح الفئات الأولى بالرعاية .

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن مصر تدعو لتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية لدعم جهود التنمية، منوها إلى أن اقتناعنا راسخة أن التنمية تضم إطارا شاملا لتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات.

الرئيس السيسي: مصر تؤكد ضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات القارة الأفريقية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تؤكد على ضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات القارة الأفريقية، موضحا أن أفريقيا الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر حرصت على توطين صناعة اللقاحات لتلبية احتياجات مواطنيها والتصدير لأفريقيا، مشيرا إلى أنه يجب زيادة الدعم الدولي للدول النامية.

وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر تؤكد أهمية استطلاع السبل اللازمة لتوظيف الموارد لخدمة الدول النامية، وتدعو لتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وخاصة الأفريقية النامية متوسطة الدخل وتشجيع الاستثمارات ودعم الجهود الوطنية بالتنمية.