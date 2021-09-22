الأهلي ليس بمن حضر.. هل خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب تطفئ غضب الجماهير ؟

غابت مقولة الأهلي بمن حضر عن القلعة الحمراء هذا الموسم، بعد أن أهدى لاعبو الأهلي درع الدوري إلى منافسهم التقليدي الزمالك، وتبرعوا بكأس السوبر لفريق طلائع الجيش الذي أحرج لاعبيه لاعبي الأهلي المقدرة أسعارهم بملايين الجنيهات، ونجح لاعبو الطلائع في التعادل مع الأهلي في الوقت الأصلي والإضافي من زمن المباراة، إلا أن لاعبو الطلائع عزفوا مقطوعة على لاعبو الأهلي المتخاذلين، وفازوا بركلات الجزاء الترجيحية، رغم الراحة التي حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء الفترة الماضية.

معلول

خانوا العهد مع بيبو

اجتماع الخطيب باللاعبين

بعد خسارة لاعبو الأهلي بطولة الدوري لصالح الزمالك، بعد التفريط في نقاط عدد من المباريات، اجتمع الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين في أرض الملعب وطالبهم ببذل مزيد من الجهد للفوز بكافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق، لأن الجماهير لن تقبل بالتفريط في أي بطولة مقبلة، وقطع اللاعبين عهدا على أنفسهم أمام بيبو بحصد كافة البطولات المقبلة.

من جانبها، أنفقت إدارة الأهلي ملايين الجنيهات لتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين، لإرضاء الجماهير والمساعدة في تحقيق مزيد من البطولات، بداية من كأس السوبر المصري، إلا أن اللاعبين خانوا العهد مع بيبو والجماهير، ومارسو هوايتهم في الاستهتار ليخسر الفريق بطولة أخرى، وظهر الفريق ضعيفا عشوائيا دون خطة واضحة، وهو ما يُسأل عنه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، الذي ظهر مرتبكا أمام الطلائع على مستوى الخطة والتشكيل وحتى التغييرات، ولم يستغل الأوراق الرابحة الكثيرة التى يملكها سواء فى الملعب أو على الدكة، ولعب بتحفظ كبير فى البداية رغم أنه كان فى الإمكان لفارق الخبرات والإمكانيات أن ينهى المباراة مبكرا وبنتيجة كبيرة.



عقوبات مستحقة ضد لاعبي الأحمر

قررت إدارة الأهلي خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش.

وقال الأهلي: "انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم، خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم. وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء اليوم، الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.

موسيماني يدافع عن لاعبيه

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على الدفاع عن لاعبيه، مؤكدا أن اللاعبين قدموا ما لديهم، وأن من يطالبه باللعب بثنائي رأس حربة، يعنى أن يتم الاستغناء عن محمد مجدي قفشه في الطريقة التي يلعب بها، وهو ما يجعل الفريق يلعب بدون صانع لعب.

وأضاف: "لا يمكن أن ادفع بمهاجم ثاني علي حساب اللاعب في المركز رقم 10 نهائياً"، لافتا إلى أن فريقه سيطر على وسط الملعب سيطرة كاملة، وسط دفاع منطقة منظم من المنافس للحفاظ على نظافة شباكه، وفي الشوطين الإضافيين واصل الأهلي تفوقه الهجومي، وأهدر أكثر من فرصة للتقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، لنحتكم إلى ركلات الترجيح التي غاب فيها التوفيق عن بعض لاعبي الأعلي، وانتهت بفوز الطلائع بنتيجة 3-2.