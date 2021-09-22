عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأهلي ليس بمن حضر.. هل خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب تطفئ غضب الجماهير ؟

صدى البلد

غابت مقولة الأهلي بمن حضر عن القلعة الحمراء هذا الموسم، بعد أن أهدى لاعبو الأهلي درع الدوري إلى منافسهم التقليدي الزمالك، وتبرعوا بكأس السوبر لفريق طلائع الجيش الذي أحرج لاعبيه لاعبي الأهلي المقدرة أسعارهم بملايين الجنيهات، ونجح لاعبو الطلائع في التعادل مع الأهلي في الوقت الأصلي والإضافي من زمن المباراة، إلا أن لاعبو الطلائع عزفوا مقطوعة على لاعبو الأهلي المتخاذلين، وفازوا بركلات الجزاء الترجيحية، رغم الراحة التي حصل  عليها لاعبو القلعة الحمراء الفترة الماضية.

txt

عقب خسارة لقب السوبر المصري.. هاشتاج "الأهلي" يتصدر تويتر

معلول 
txt

من حق الجماهير أن تغضب.. شادي محمد: الخطيب لن يحاسب موسيماني بالقطعة

 خانوا العهد مع بيبو

اجتماع الخطيب باللاعبين

بعد خسارة لاعبو الأهلي بطولة الدوري لصالح الزمالك، بعد التفريط في نقاط عدد من المباريات، اجتمع الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين في أرض الملعب وطالبهم ببذل مزيد من الجهد للفوز بكافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق، لأن الجماهير لن تقبل بالتفريط في أي بطولة مقبلة، وقطع اللاعبين عهدا على أنفسهم أمام بيبو بحصد كافة البطولات المقبلة.
من جانبها، أنفقت إدارة الأهلي ملايين الجنيهات لتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين، لإرضاء الجماهير والمساعدة في تحقيق مزيد من البطولات، بداية من كأس السوبر المصري، إلا أن اللاعبين خانوا العهد مع بيبو والجماهير، ومارسو هوايتهم في الاستهتار ليخسر الفريق بطولة أخرى، وظهر الفريق ضعيفا عشوائيا دون خطة واضحة، وهو ما يُسأل عنه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، الذي ظهر مرتبكا أمام الطلائع على مستوى الخطة والتشكيل وحتى التغييرات، ولم يستغل الأوراق الرابحة الكثيرة التى يملكها سواء فى الملعب أو على الدكة، ولعب بتحفظ كبير فى البداية رغم أنه كان فى الإمكان لفارق الخبرات والإمكانيات أن ينهى المباراة مبكرا وبنتيجة كبيرة.

txt

قرار عاجل من الخطيب.. خصم 300 ألف جنيه لكل لاعب بعد خسارة السوبر


عقوبات مستحقة ضد لاعبي الأحمر

قررت إدارة الأهلي خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش. 
وقال الأهلي: "انطلاقا من ثوابت النادي، وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم، خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلها من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، وبنسب من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم. وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء اليوم، الذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.
كما قرر اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه، لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.

txt

رضا عبد العال: أفشة "مجاش" في السوبر.. والأهلي سيندم على رحيل "أجايي"

موسيماني يدافع عن لاعبيه

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على الدفاع عن لاعبيه، مؤكدا أن اللاعبين قدموا ما لديهم، وأن من يطالبه باللعب بثنائي رأس حربة، يعنى أن يتم الاستغناء عن محمد مجدي قفشه في الطريقة التي يلعب بها، وهو ما يجعل الفريق يلعب بدون صانع لعب.

وأضاف: "لا يمكن أن ادفع بمهاجم ثاني علي حساب اللاعب في المركز رقم 10 نهائياً"، لافتا إلى أن فريقه سيطر على وسط الملعب سيطرة كاملة، وسط دفاع منطقة منظم من المنافس للحفاظ على نظافة شباكه، وفي الشوطين الإضافيين واصل الأهلي تفوقه الهجومي، وأهدر أكثر من فرصة للتقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، لنحتكم إلى ركلات الترجيح التي غاب فيها التوفيق عن بعض لاعبي الأعلي، وانتهت بفوز الطلائع بنتيجة 3-2.

الأهلى 300 الف جنيه غرامة ضياع السوبر الأهلي بمن حضر الزمالك طلائع الجيش

موضوعات متعلقة

طلائع الجيش: الفرصة تأتي مرة واحدة أمام الأهلي واقتنصناها

أول تعليق من نجم مباراة الأهلي والطلائع عقب التتويج بالسوبر المصري

ترشيحاتنا

عادة شائعة تسبب اضطرابات النوم

الأهلي ليس بمن حضر.. هل خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب تطفئ غضب الجماهير ؟

ريال مدريد في مهمة استعادة الصدارة أمام مايوركا بالدوري الإسباني

تسريبات مصورة تكشف عن تصميم وألوان هاتف أوبو Oppo A55 4G.. شاهد

دعاء لجبر القلوب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح

برلمانية تقدم روشتة لوضع الصناعة المصرية علي الطريق الصحيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل شائعة وفاة سمير صبري والفنان يعلق

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

الصين تعلن عن بؤرة جديدة لفيروس كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

أخبار الأهلي | أول قرار بعد خسارة السوبر .. جماهير الأحمر تحمل موسيماني الهزيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث: إنجاز بطولة العالم لم يكن صدفة| خاص

صاحب الشفرة النوبية .. كتم السر 40 عامًا البطل أحمد إدريس

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم الـ"فيفا" في قضية حمدي النقاز.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ