الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة فى شبوة

تمكنت قوات الجيش اليمني، صباح اليوم الأربعاء، من استعادة عدد كبير من المواقع في بيحان بمحافظة شبوة والتي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي يوم أمس وسط هروب جماعي لعناصر الميليشيا.

وبحسب العربية. نت قال مصدر عسكري لوسائل إعلام يمنية: إن قوات الجيش استعادت كذلك معسكر اللواء 163 ومواقع أخرى بمنطقة السليم.

وكانت الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في صفوفها، خلال معارك مع قوات الجيش اليمني في الأطراف الغربية لمحافظة شبوة، أمس الثلاثاء.

وأوضحت قوات الجيش اليمني أن العشرات من عناصر الحوثي سقطوا بين قتلى وجرحى.

كما أكد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن الميليشيا تكبدت خسائر في المعدات حيث تم تدمير 3 مدرعات و6 أطقم بما عليها من أسلحة وذخائر، في منطقتي عين وبيحان.

وأشار المركز إلى أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى المنطقة لإسناد قوات الجيش في خطوط المواجهة، فيما استنفرت قبائل شبوة لإسناد الجيش في معركة التحرير والدفاع عن المحافظة ضد الميليشيات الحوثية.

يذكر أنه في 2015 سيطرت ميليشيا الحوثي على محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، قبل أن تستعيد قوات الجيش اليمني مركز المحافظة مدينة عتق بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في 26 مارس من العام ذاته.

وتستمر منذ 2015 مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين المدعومين من إيران، حيث تسعى الحكومة اليمنية الشرعية لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها الميليشيا.