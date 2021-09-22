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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: توزيع 15 طن لحوم أضاحي غدًا الخميس

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 15 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية  غدا الخميس، بمحافظات: ( القليوبية- أسيوط- الشرقية- المنيا ) ، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات ( القليوبية- أسيوط- الشرقية ) و ( 3 )  أطنان لمحافظة (المنيا)؛ وذلك للأسبوع الثامن من بدء مرحلة التوزيع.

 

وأضافت الوزارة يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 892 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

 

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم.

 

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وزارة الأوقاف الأوقاف لحوم الأضاحي الأسر الاولى بالرعاية الإجراءات الاحترازية

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