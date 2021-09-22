أحمد عاطف يكشف موعد الانتهاء من المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل|فيديو

قال الدكتور أحمد عاطف منسق عام مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، إنه تم بالأمس افتتاح 14 وحدة صحية ومركزاً فى جنوب سيناء بالإضافة إلى مستشفى سانت كاترين و مركز الرويسات ومركز التوفيق بالسويس استكمالًا للمرحلة الأولى لمحافظات التأمين الصحى الشامل، والتى ستنتهى بنهاية هذا العام.

وأضافت عاطف خلال لقائه ببرنامج" من مصر" المذاع على قناة "mbc مصر"،أن الاهتمام بتنمية شبه جزيرة سيناء جاء من وجود العديد من الشكاوى فى السابق من عدم وجود خدمات صحية، ومنشآت .

وأكد منسق عام مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات،ان محافظة بورسعيد بدأ فيها العمل لمنظومة التأمين الصحى الشامل، و سوف يلى ذلك محافظة الإسماعيلية والأقصر أخيرًا محافظة جنوب سيناء.

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات التنموية بشبه جزيرة سيناء ، والتي تنوعت بين مشروعات طرق ، ومشروعات للصحة .



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه خلال أيام قليلة نفتتح محطة بحر البقر، وهى ستضخ حوالى 5.6 مليون متر يومياً لسيناء، وهى مياه معالجة ومتطورة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة المذاعة اليوم، أن هذه المحطة ستضيف حجما كبيرا جداً من الزراعة تصل إلى 500 ألف فدان.

وأشار فى كلامه إلى القوات المسلحة، قائلا:" من فضلكم أثناء عمل الشركات أمنوهم، لان هذا المشروع يضيف أكثر من نصف مليون فدان بنظم حديثة ومتطورة"، وهو ما يستدعى توفير فرص عمل وتواجد سكانى للناس.

و قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن اليوم نشهد تدشين عدد من المشروعات في محافظتي جنوب سيناء والسويس ، مشيرة إلى أنهم أحد المحافظات الموجودة في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الشامل، معقبة: "هيكلة جميع الوحدات الصحية بالمحافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل".

وشهدت هالة زايد خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، افتتاح العديد من المشروعات والتي من ضمنها: مستشفى سانت كاترين، والذي سيفتتحها الدكتور هاني محمود أحمد العزبي، مدير إدارة مستشفيات جنوب سيناء، والملازم الأول خالد محمد عوض، المشرف على المشروع.

وعقبت وزيرة الصحة قائلة: "أهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، أحد دعائم الجمهورية الحديثة"، مشيرة إلى أن الصحة تعتبر من حقوق الإنسان وفقاً لكلمة الرئيس السيسي.