عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عاطف يكشف موعد الانتهاء من المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل|فيديو

التامين الصحى الشامل
التامين الصحى الشامل

قال الدكتور أحمد عاطف منسق عام مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، إنه تم بالأمس افتتاح 14 وحدة صحية ومركزاً فى جنوب سيناء بالإضافة إلى مستشفى سانت كاترين و مركز الرويسات ومركز التوفيق بالسويس استكمالًا للمرحلة الأولى لمحافظات التأمين الصحى الشامل، والتى ستنتهى بنهاية هذا العام. 

 

وأضافت عاطف خلال لقائه ببرنامج" من مصر" المذاع على قناة "mbc مصر"،أن الاهتمام بتنمية شبه جزيرة سيناء جاء من  وجود العديد من الشكاوى فى السابق من عدم وجود خدمات صحية، ومنشآت . 

 

وأكد منسق عام مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات،ان محافظة بورسعيد بدأ فيها العمل لمنظومة التأمين الصحى الشامل، و سوف يلى ذلك محافظة الإسماعيلية والأقصر أخيرًا محافظة جنوب سيناء.

 

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات التنموية بشبه جزيرة سيناء ، والتي تنوعت بين مشروعات طرق ، ومشروعات للصحة .


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه خلال أيام قليلة نفتتح محطة بحر البقر، وهى ستضخ حوالى 5.6 مليون متر يومياً لسيناء، وهى مياه معالجة ومتطورة.

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة المذاعة اليوم، أن هذه المحطة ستضيف حجما كبيرا جداً من الزراعة تصل إلى 500 ألف فدان.

وأشار فى كلامه إلى القوات المسلحة، قائلا:" من فضلكم أثناء عمل الشركات أمنوهم، لان هذا المشروع يضيف أكثر من نصف مليون فدان بنظم حديثة ومتطورة"، وهو ما يستدعى توفير فرص عمل وتواجد سكانى للناس.

 

و قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن اليوم نشهد تدشين عدد من المشروعات في محافظتي جنوب سيناء والسويس ، مشيرة إلى أنهم أحد المحافظات الموجودة في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الشامل، معقبة: "هيكلة جميع الوحدات الصحية بالمحافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل".

وشهدت هالة زايد خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، افتتاح العديد من المشروعات والتي من ضمنها: مستشفى سانت كاترين، والذي سيفتتحها الدكتور هاني محمود أحمد العزبي، مدير إدارة مستشفيات جنوب سيناء، والملازم الأول خالد محمد عوض، المشرف على المشروع.

وعقبت وزيرة الصحة قائلة: "أهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، أحد دعائم الجمهورية الحديثة"، مشيرة إلى أن الصحة تعتبر من حقوق الإنسان وفقاً لكلمة الرئيس السيسي.

منظومة التأمين الصحي mbc مصر محافظة جنوب سيناء محافظة الاسماعيلية الأقصر التامين احمد عاطف خدمات صحية تأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

الجزائر تفقد رئيسين في أسبوع| من هو الراحل عبد القادر بن صالح؟

نادر نور الدين: تخزين 75 مليار متر مكعب من المياه أمام سد النهضة ليس هينا

6 خطوات للاستعلام عن طلب التقديم لوحدات التمويل العقاري

تسريبات تكشف عن تغيير جذري في طرازات آيفون القادمة iPhone 14 Pro

مدير عام الحجر الصحي يكشف لـ «صدى البلد» شروط دخول مصر في زمن كورونا.. ويوضح: ثلاثة فيروسات يجب تلقي تطعيمها

هل أمرنا الله أن نسبح بعدد وما حكم التسبيح المطلق.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يفجر مفاجأة حول قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

بعد زيادة عدد الحاجزين.. الإسكان تكشف مصير المتقدمين في مبادرة التمويل العقاري

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 بوابة الأزهر الالكترونية

حركة فتح تكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي لـ أبو مازن

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يفتح النار على موسيماني ويتهمه بالتسبب في الهزيمة أمام طلائع الجيش

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

حفظت القرآن سماعًا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: أفغانيات يكسرن حاجز الصمت في مملكة الظلام

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

اﻟﻤﺰﻳﺪ