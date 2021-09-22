محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالثانوية الفنية

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الثانوية الفنية وكذلك بفصول الخدمات بالتعليم الصناعى والتجارى و الزراعي.

من جهته صرح، طه عجلان وكيل وزارة التربية و التعليم ، انه طبقا للجدول المرفق تم اعتماد درجات القبول بالمرحلة الثانية لتنسيق المدارس الفنية التجارية و الزراعية بكافة مدارس المحافظة و ذلك بعد دراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالدور الثاني لتكون الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوية الفنية و بفصول الخدمات.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وافق، على تخفيض مجموع درجات الإلتحاق بالصف الأول الثانوي العام إلى 225 درجة بدلا من 230 درجة بالأماكن الشاغرة بالإدارات التعليمية التي لم تحقق الكثافة المطلوبة، كما قرر محافظ الإسماعيلية، تخفيض مجموع الالتحاق بفصول الفترة المسائية (الخدمات) إلى 200 درجة بدلا من 210 درجات.





ووجه محافظ الإسماعيلية، وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة ، بدراسة تخفيض مجموع الإلتحاق بالثانوي العام، استجابة لمطالب عدد كبير من أولياء الأمور، و تم التخفيض بالدرجات بعد دراسة مدي إمكانية خفض الدرجات و بما يحقق الكثافة الطلابية القانونية، و بما لا يتعارض مع التوجيهات باستمرار إجراءات التباعد الخاصة بفيروس كرونا.

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