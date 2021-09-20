محافظ الإسماعيلية: توفير 4 آلاف فرصة عمل ضمن 114 مشروعا لحياة كريمة

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية تشمل تطوير 16 قرية و37 تابعا في القنطرة، حيث تم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي في قرى حياة كريمة بنسبة تتجاوز 90 %.

وأوضح اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي "تقديم الإعلامي أحمد موسي والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، أنه تم تطوير عدد من المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد في قرى الإسماعيلية، مضيفا أن متوسط كثافة الفصول سوف تنخفض في العام الدراسي الجديد إلى 45 طالبا في الفصل.

وأشار إلى أنه تم إنشاء 4 مراكز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية.

ونوه إلى أن هناك 114 مشروعا سيتم تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة بمشاركة 98 شركة، وهناك 4 آلاف ما بين مهندس وفني وعامل يعملون في مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه يتم الاستماع لشكاوى المواطنين بشأن مشروعات الصرف الصحي، والعمل على حلها.

ولفت اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إلى أن شكاوي وردت من المواطنين حول صرف الأسمدة ووجه بتوزيع الأسمدة على المستحقين.

