محافظ الإسماعيلية يكرم مركز شباب المحسمة

كرم اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، فريق كرة القدم بمركز شباب المحسمة، لحصولهم على دوري مراكز الشباب على مستوي الجمهورية والفوز بدرع المركز الأول.



وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وسامى عبدالحليم مدير الشباب والرياضة بالإسماعيلية.



ومنح المحافظ درع المحافظة وشهادات تقدير لمجلس ادارة مركز شباب المحسمة والجهاز الفني واللاعبين، تقديرا لمجهوداتهم ورفع اسم الإسماعيلية خلال المسابقة. وتشجيعا لهم لمواصلة التفوق فيما هو قادم من منافسات.



وخلال اللقاء، عبر المحافظ عن سعادته وتقديره لفريق مركز شباب المحسمة، معربا عن اعتزازه بهم لما حققوه من نتائج مميزة. مؤكدا على دعمه الدائم لهم.



ومن جانبهم ، وجه فريق كرة القدم بمركز شباب المحسمة، الشكر للمحافظ على اهتمامه بالفريق ودعمه المتواصل، وحرصه على استقبال الفريق وتكريمه.