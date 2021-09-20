محافظ الإسماعيلية:محطة مياه المحسمة تهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن شبكة الطرق القوية بالمحافظة ساعدت علي التحرك بسهولة ويسر.

وتابع بشارة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" مشروع محطة المياه بالمحسمة من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها.

وأوضح محافظ الإسماعيلية:"محطة المياة بالمحسمة تهدف إلي إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وذلك من خلال زراعة 60 ألف فدان.



وأكد محافظ الإسماعيلية:" نسير وفقا للجداول الزمنية المحددة ونعمل علي الخطوط الرئيسية للصرف الصحي بقري الأبطال".

ولفت إلي أنه تم تطوير 16 قرية و37 قرية تابعة في مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، مؤكدا أنه تم تطوير عدد من المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد.

