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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفكر اسلامي: الدين آلية لتحقيق السعادة وليس التقييد أو التعقيد

الدكتور عصمت نصار
الدكتور عصمت نصار أستاذ الفلسفة الإسلامية

قال الدكتور عصمت نصار، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة، إن الفلاسفة لم تأخذ حظها من الدراسة في مصر إلا عام 1930، مؤكدًا أن نجاح أي محتوى تعليمي جديد يتوقف على مهارة معد المحتوى في توصيل الرسالة والمضمون، قائلًا: إنه لا ينفع أن يحل الدين محل الفلاسفة إذا ماتت ولا الفلاسفة تحل محل الدين.

 

وأضاف الدكتور عصمت نصار، خلال حواره مع الإعلامي ابراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن دخول الدين أو اعتناق الدين يشترط أن يكون الإنسان عاقلا، مؤكدًا أن المقصد من الدين أنه آلية لتحقيق السعادة وليس التقييد أو التعقيد، قائلًا: "مش بالضرورة أن كل دين يكون عقيدة سماوية".

وتابع الدكتور عصمت نصار، أستاذ الفلسفة الإسلامية بـ جامعة القاهرة، أنه: ليس بالضرورة أن أتفق معك فيما تعتقد، ويجب أن يركز محتوى التعايش مع الأديان على القيم الأخلاقية، والدعوة للتسامح من أهم القيم التي يجب ترسيخها، داعيًا إلى توحيد الأديان ومعرفة أن الله الذي بعث موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعًا السلام.

الفلسفة الإسلامية إبراهيم عيسى عصمت نصار توصيل الرسالة عقيدة سماوية جامعة القاهرة

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