إنفانتينو : ترتيب جدول المباريات الدولية ضرورة لجعل كرة القدم عالمية بحق

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الحاجة إلى ترتيب جدول المباريات الدولية بالشكل الذي يحقق الهدف من جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق.

وقال إنفانتينو خلال لقاءه برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي فيليكس تشيسيكيدي على هامش فعاليات الدورة ال٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه هناك حاجه ملحة الي ترتيب جدول المباريات الدولية بالشكل الذي يحقق الهدف من جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق.

ويعد لقاء إنفانتينو وتشيسيكيدي هو الثاني بعد لقاءهما مؤخرا بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في فبراير الماضي ناقشا خلاله التعاون القائم بين الفيفا والاتحاد الأفريقي.

ومن جانبه ، أكد إنفانتينو أن اللقاء عكس رغبة الرئيس تشيسيكيدي في أن تحقق كرة القدم الأفريقية التطور المستمر ليس فقط على المستوى القاري بل على المستوى العالمي أيضا ، وأضاف أن المناقشات تطرقت أيضا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الفيفا والاتحاد الافريقي قبل عامين.