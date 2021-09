الزراعة: ارتفاع صادرات العنب لـ 135 ألف طن سنويا

نشر موقع السفارة الأمريكية بالقاهره تقريرا عن جودة وانتشار العنب المصري في العالم وأشار التقرير إلي أنه “مع المذاق الحلو والشكل المثالي، فقد أصبح العنب المصرى مشهورًا عالميًا! وتحتل مصر المرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج عنب، حيث تتم زراعته من الإسكندرية إلى أسوان، ويستمر الحصاد من مايو إلى نوفمبر!”.



كما أشار التقرير إلي نجاح استثمارات الولايات المتحدة في مجال الزراعة بمصر وأن عائدات الصادرات الزراعية في البلاد قد زادت بنسبة 1500٪ وذلك من خلال تحسين التسويق والمساعدة الفنية لأكثر من 500 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة.



والآن فإن المزيد من الناس حول العالم يمكنهم الاستمتاع بالعنب المصري اللذيذ!

ووفقا للتقارير الصادرة عن الحجر الزراعي المصري فإن صادرات مصر من العنب الطازج قد ارتفعت في الآونة الأخيرة إلي ما يزيد عن ١٣٥ الف طن سنويا كما تم فتح العديد من الأسواق العالمية أمام العنب المصري مثل البرازيل والصين والعديد من الأسواق الجديدة.