عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| بيراميدز يتأهل لربع نهائي كأس مصر.. واحتفال غريب من رمضان صبحي

بيراميدز
بيراميدز

على مدار الساعات الماضية، نشر «صدى البلد»  العديد من الأخبار المهمة رياضيا سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

بقيادة إيهاب جلال| بيراميدز يتأهل لدور الـ8 بكأس مصر بهزيمة سموحة

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بطولة كأس مصر عقب الهزيمة التي تلقائها أمام منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم  ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

 

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة


واصل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، طريقته المثيرة في المباريات، واحتفاله بعد هدفه في المباراة التي أقيمت أمام سموحة وانتهت بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

 


الشحات وطاهر خارج قائمة مباراة الأهلي وإنبي

علم صدى البلد من مصادر داخل النادي الأهلي، أن الجهاز الطبي للأهلي بذل جهوداً كبيرة لتجهيز طاهر محمد طاهر جناح الفريق لمواجهة انبي المقرر لها مساء غد السبت في دور الــ16 لكأس مصر ولكن لم يتمكن الجهاز من الوصول إلى حل يسهل مشاركة اللاعب.

 

مفاجأة.. استبعاد مصطفى محمد من تشكيل جالاتا سراي نهائيًا


كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن موقف فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي من مصطفى محمد مهاجم الفريق، بعد تراجع أدائه الفترة الأخيرة.

 

 

رمضان صبحي أخبار الرياضة نادي بيراميدز مصطفي محمد بيراميدز كأس مصر طاهر محمد طاهر

موضوعات متعلقة

بايرن ميونخ يفوز على جرويتر فورث 3-1 في الدوري الألماني

بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع التعاون 1-1 في الدوري السعودي

قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإٍسباني

الرئيس الجزائري يخصص ميزانية لنقل مباريات "محاربي الصحراء" في تصفيات المونديال

ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام جرويتر فورث في الدوري الألماني

المريخ السوداني يقاضي فاركو وسيف تيري لدى الفيفا

الاتحاد الإسباني يقرر إيقاف كومان مباراتين

رابطة الأندية الأوروبية ترفض مقترح إقامة المونديال كل عامين

ترشيحاتنا

البنك الدولي: مساعدة الحكومة اللبنانية في معالجة أزمة الكهرباء تتصدر أولوياتنا

وزيرة الصحة: فتح مراكز الشباب لتلقيح المواطنين "فَوريًّا" 26 سبتمبر

أخبار الفن| وقف برنامج محمود سعد .. وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السنغالية سبل مواصلة التعاون بين البلدين الشقيقين.. صور

أخبار الرياضة| بيراميدز يتأهل لربع نهائي كأس مصر.. واحتفال غريب من رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

أبوه ضربه عشان سرق فلوسه|كشف ملابسات فيديو اعتداء على طفل بالغربية

لا عزاء للعيال.. ميدو يعلق على تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

الأهلي يدرس سيناريوهات مصير جهاز موسيماني عقب مواجهة إنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها بحضور يسرا وإلهام شاهين ونيللى كريم والنجوم

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

فيديو

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

فيديوجراف.. العلاج عند فيفي.. دراسة تكتشف أقوى جهاز مناعي لمقاومة كورونا

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ