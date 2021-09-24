أخبار الرياضة| بيراميدز يتأهل لربع نهائي كأس مصر.. واحتفال غريب من رمضان صبحي

على مدار الساعات الماضية، نشر «صدى البلد» العديد من الأخبار المهمة رياضيا سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

بقيادة إيهاب جلال| بيراميدز يتأهل لدور الـ8 بكأس مصر بهزيمة سموحة

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بطولة كأس مصر عقب الهزيمة التي تلقائها أمام منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة



واصل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، طريقته المثيرة في المباريات، واحتفاله بعد هدفه في المباراة التي أقيمت أمام سموحة وانتهت بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.



الشحات وطاهر خارج قائمة مباراة الأهلي وإنبي

علم صدى البلد من مصادر داخل النادي الأهلي، أن الجهاز الطبي للأهلي بذل جهوداً كبيرة لتجهيز طاهر محمد طاهر جناح الفريق لمواجهة انبي المقرر لها مساء غد السبت في دور الــ16 لكأس مصر ولكن لم يتمكن الجهاز من الوصول إلى حل يسهل مشاركة اللاعب.

مفاجأة.. استبعاد مصطفى محمد من تشكيل جالاتا سراي نهائيًا



كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن موقف فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي من مصطفى محمد مهاجم الفريق، بعد تراجع أدائه الفترة الأخيرة.