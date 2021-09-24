مفاجأة.. استبعاد مصطفى محمد من تشكيل جالاتا سراي نهائيًا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن موقف فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي من مصطفى محمد مهاجم الفريق، بعد تراجع أدائه الفترة الأخيرة.

وفشل مصطفى محمد في التسجيل في آخر 12 مباراة له مع جالاتا سراي، فلم ينجح في هز الشباك منذ شهر مايو الماضي.

وذكرت صحيفة “ميليت” التركية، أن فاتح تريم قرر إبعاد مصطفى محمد عن التشكيل الأساسي لـ جالاتا سراي، وعدم منحه فرص أخرى مع الفريق.

وأشارت الصحيفة، غلي أن تريم قرر ألا يشرك مصطفى محمد والجزائري سفيان فيغولي والأمريكي أندريه يديلين مع الفريق بصفة أساسية مرة أخرى، ولن يتم إشراكهم سوى كبدلاء في الظروف الطارئة وذلك بعد تراجع أدائهم في الآونة الأخيرة.

وانتقل مصطفى محمد في شهر يناير الماضي لفريق جالاتا سراي التركي قادمًا من نادي الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء بصفة نهائية مقابل 4 مليون دولار.