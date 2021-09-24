عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. استبعاد مصطفى محمد من تشكيل جالاتا سراي نهائيًا

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن موقف فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي من مصطفى محمد مهاجم الفريق، بعد تراجع أدائه الفترة الأخيرة.

 

وفشل مصطفى محمد في التسجيل في آخر 12 مباراة له مع جالاتا سراي، فلم ينجح في هز الشباك منذ شهر مايو الماضي.

 

وذكرت صحيفة “ميليت” التركية، أن فاتح تريم قرر إبعاد مصطفى محمد عن التشكيل الأساسي لـ جالاتا سراي، وعدم منحه فرص أخرى مع الفريق.

 

وأشارت الصحيفة، غلي أن تريم قرر ألا يشرك مصطفى محمد والجزائري سفيان فيغولي والأمريكي أندريه يديلين مع الفريق بصفة أساسية مرة أخرى، ولن يتم إشراكهم سوى كبدلاء في الظروف الطارئة وذلك بعد تراجع أدائهم في الآونة الأخيرة.

 

وانتقل مصطفى محمد في شهر يناير الماضي لفريق جالاتا سراي التركي قادمًا من نادي الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء بصفة نهائية مقابل 4 مليون دولار.

مصطفي محمد الزمالك نادي الزمالك جالاتا سراى التركى مدرب جالاتا سراي

موضوعات متعلقة

بقيادة نيمار وكاسيميرو.. إعلان قائمة منتخب البرازيل لخوض تصفيات المونديال

أحرز هدف التتويج بـ يورو 2016..الرائد السعودي يتعاقد مع المهاجم البرازيلي إيدير

أخبار الرياضة.. موسيماني يقلب الطاولة على إدارة الأهلي.. أشيمبونج يتنازل عن قضية الزمالك .. الدوري في نوفمبر

تقارير: بريطانيا تمنح لاعبي البريميرليج استثناءات في القائمة الحمراء.. تفاصيل

نفس اللاعبين.. ماذا اختلف فى ريال مدريد بين زيدان وأنشيلوتي؟

برشلونة يستهدف التعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي

محرز على رأس التشكيل المثالي في الدور الثالث لـ كأس الرابطة الانجليزية

ريال مدريد يكرم كريم بنزيما بوصوله للهدف 200 في الليجا

ترشيحاتنا

مساعد فيريرا: حققنا ما أراده مرتضى منصور.. وكيروش إضافة قوية لـ المنتخب (حوار)

تغييرات في تشكيل الأهلي أمام إنبي بكأس مصر

التعليم العالي: مد فترة قبول أوراق طلاب الشهادة الأمريكية حتى 30 سبتمبر

مفاجأة.. استبعاد مصطفى محمد من تشكيل جالاتا سراي نهائيًا

وزير المخابرات الإيراني يوجه تحذيرا للقواعد الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة

الأهلي يدرس سيناريوهات مصير جهاز موسيماني عقب مواجهة إنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يدرس سيناريوهات مصير جهاز موسيماني عقب مواجهة إنبي

مواعيد جديدة لغلق وفتح المحال والمطاعم والمقاهي خلال أسبوع

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

جدل في إنجلترا بسبب عقد محمد صلاح "الأسطوري" .. وكلوب يتهرب

احذر.. حالتان تفقد موظف الحكومة نصف راتبه لمدة 6 أشهر

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

فيديو

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث مروع.. تفاصيل

فيديو جراف| عمقها 100 متر.. ماذا وجد مستكشفون عمانيون في بئر برهوت

فيديو جراف.. الفرصة الأخيرة.. متى يرحل موسيماني عن الأهلي؟

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ