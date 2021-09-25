هل المال المكتسب من كتابة الأغاني حلال أم حرام ؟..عالم أزهري يجيب

قال الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف،أن الغناء فيه أقوال ما بين التحريم والكراهة فقول التحريم خاصة إذا صاحبه الموسيقى، وقول يقول بالكراهة.

وأضاف الشيخ أحمد المالكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت،ردا على سؤال يقول صاحبه : "إنه يكتب شعر أغاني منذ فترة زمنية، وعلم أن دخله من بيع هذه الكلمات حرام، فهل هي حرام أم حلال".

وأوضح الشيخ أحمد المالكي أن هناك قول يقول بأن الغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح، واستدل على ذلك بقول الإمام الشوكاني، إنه لا يوجد حديث صحيح في تحريم الغناء، موضحًا أن الغناء فيه حلال والمؤمن وقاف عند الشبهات، مؤكدًا أنه مع البحث في المسألة تبين أن الغناء كالكلام حلاله حلال وحرامه حرام.

هل الغناء حلال أم حرام ؟

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال يشغل بال الكثير وهو "هل الغناء حلال أم حرام؟|.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية سي بي سي، في رده على سؤال "هل الغناء حلال أم حرام؟ إن الغناء كلام قد يكون فيه سب لله ورسوله وقد يكون أمرا للمنكر ونهيا عن المعروف، فما يحمله الكلام وما يتضمنه هو الذي يحكم عليه بالحلال أو الحرام.

وأضاف، في رده على سؤال "هل الغناء حلال أم حرام؟، أن عبد الحليم حافظ قال في إحدى أغانيه "قدر أحمق خطاه سحقت هامتي خطاه" منوها بأن القدر ليس أحمق، فاعترضنا عليه وتم تعديل الأغنية، منوها بأنه لو كان حيا لعدل الأغنية كما فعل في بعض أغانيه.

وأشار إلى أن أم كلثوم غنت "ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء".

